Irina Tănase a trecut la munca de jos! Unde s-a angajat după ce fostul lider PSD a intrat în închisoare

Irina Tănase învață de acum ce este greul. Mai tânăra iubită a fostului președinte al Partidului Social Democrat a trecut…la munca de jos. Viața ei a luat o altă întorsătură după ce Liviu Dragnea a intrat în închisoare

Irina Tănase s-a angajat! Unde lucrează acum iubita lui Liviu Dragnea?

Irina Tănase a trebuit să se descurce fără ocrotirea, sfatul și ochiul vigilent al lui Liviu Dragnea. După ce fostul lider al Partidului Social Democrat și-a aflat sentința, aceasta a trebuit să se descurce pe cont propriu. Pe data de 29 iulie, tânăra a primit autorizație pentr a putea exercita meseria de mediator, conform wowbiz.ro.

Aceasta, înainte de a lucra la Ministerul Devoltării, a fost angajată în cadrul unor campanii din domeniul IT. Nu se mai știe însă dacă Irina a mai lucrat undeva, după ce a devenit iubita lui Liviu Dragnea. De curând, a decis că este nevoie să-și umple timpul cu ceva în așteparea iubirii sale, așa că s-a angajat. Aceasta a absolvit în 2019 un curs de mediator și a făcut practică la o firmă specializată. După ce a dat un examen, a primit autorizație să exercite această meserie, iar acum și-a deschis un birou de mediator.

Dragostea durează 3 ani și 6 luni?

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni cu suspendare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Cu toate că fostul lider PSD trece prin clipe grele, iubita lui, Irina, îl vizitează la penitenciar când are ocazia. Oare ochii care nu se văd…se uită? Un nou termen va stabili pe ce drum merge relația dintre Dragnea și Irina, același care va spune dacă dragostea durează: 3 ani și 6 luni la depărtare.

Sentințele inculpaților din dosar:

Liviu Dragnea – este condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Bombonica Prodana – achitata pentru abuz in serviciu

Marineci Ionel – 3 ani cu suspendare

Milos Rodica – 3 ani cu suspendare

Botorogeanu Adriana, secretara PSD – 2 ani de inchisoare cu suspendare

Gheorghe Nicusor – achitare pentru abuz in serviciu, 3 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual

Balaban Constantin – achitare pentru abuz in serviciu, 1 an de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual

Marica Valentina – achitare abuz in serviciu

Olguta Sefu – achitare pentru abuz in serviciu, 1 an inchisoare pt fals intelectual cu suspendare