Irina Rimes, prima reacție strict despre plecarea Andrei de la Vocea României: ”Mă supără răutățile!”

Irina Rimes, invitată la Europa FM, în Clubul de Seară, a avut prima reacție strict despre plecarea Andrei din cadrul concursului muzical ”Vocea României”. Într-o discuție de seară, ca între amici, artista a povestit despre muzica, speranțele pe care le are înainte de un nou sezon al ”Vocii” și implicit și despre plecarea Andrei din emisiune.

Andra nu și-a păstrat mult timp locul cald la ”Vocea”, acum fiind înlocuită de Horia Brenciu, în show rămânând la ”butoane” Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă. După anunțul reprezentanților de la Pro TV, Andra a transmis un mesaj în care dezvăluie că hotărârea de a pleca din competiția muzicală îi aparține și a explicat care sunt motivele: două turnee simultan, videoclipuri și colaborări muzicale. În urma schimbării, s-au așternut zvonuri peste zvonuri care mai de care. În legătură cu acestea, Irina Rimes a reacționat și a declarat că o supără răutățile care au apărut în presă.

Artista, jurată pentru al doilea an consecutiv la ”Vocea României”, a mărturisit că nu are cum să se bucure de plecarea sau venirea cuiva, toți fiindu-i prieteni, cu toți având tangențe. În final, Irina Rimes a asigurat fanii emisiune că noul sezon al ”Vocii” va fi incendiar. „Mă supără răutățile astea, dar ce să fac. Cum să răspund eu la asta? (…) Nu am cum să mă bucur de plecarea sau venirea cuiva, toți îmi sunt prieteni și cu toți am o tangență, indiferent de proiect. Și oricum nu sunt deciziile mele. Cu siguranță va fi un sezon interesant!”, a spus Irina Rimes.

De-a lungul celor nouă sezoane, juriul show-ului de talente a trecut prin mai multe transformări. Singurul care a rămas ca un stâlp al emisiuii a fost Smiley. Brenciu a făcut parte din juriul inițial de la ”Vocea”, unde a fost andrenor timp de trei sezoane. Mai târziu, artistul a fost membru în juriul ”X Factor”, timp în care a fost înlocuit de Tudor Chirilă.