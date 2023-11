Irina Rimes a făcut să plângă un concurent, la Vocea României. Ce i-a spus, Horia Brenciu a început să râdă isteric: „Încrezut”

Continuă duelurile, iar antenorii au de făcut alegeri dificile, pentru a-și forma echipele. Ediția de vineri, 10 noiembrie 2023, a adus tensiuni și emoții mari pe scena show-ului de la PRO TV. Irina Rimes a făcut să plângă un concurent, la Vocea României. Ce i-a spus artista, Horia Brenciu a început să râdă isteric.

Ediția 10 a sezonului 11 Vocea României a început în forță, primii doi concurenți care au urcat pe scenă au fost Johnny şi Andrei, din echipa antrenată de Horia Brenciu și Theo Rose. Dacă până acum Irina Rimes îl simpatiza pe Johnny, după momentul din această seară, jurata şi-a schimbat părerea. Mărturisirea ei a adus lacrimi în ochii concurentului și un zâmbet pe chipul colegului său.

Tudor Chirilă: Mi-a plăcut ce aţi făcut la final şi mi s-a părut chiar amuzant. A fost un moment cinstit, s-a ridicat la înălţimea sloganului „The Joy of Singing”. Vă felicit pe amândoi! Mie mi-a plăcut mai mult Andrei, cel cu palinca.

Irina Rimes: Dar de unde povestea cu palinca? Mi-a scăpat mie ceva?

Andrei: Nu am băut, dar facem acasă horinca.

Irina: Dacă tot am luat cuvântul, să îl duc până la capăt. Eu la duetul ăsta pe o parte m-am îndrăgostit, pe alta m-am dezîndrăgostit. Înainte îmi plăcea de Johnny, dar acum îmi place de Andrei. Mi se pare că a avut un bun simţ aparte pe piesa, a fost foarte drăguţ. (Johnny îşi şterge o lacrimă acum) Nu plânge, nu e chiar atât de grav, să ştii! (Horia râde) La Johnny, a fost prea mult, a fost prea încrezător şi încrezut. Eu aş merge all the way cu Andrei.