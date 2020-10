Irina Deaconescu, complicații la naștere. Ce a pățit iubita fotbalistului Cristian Manea

Irina Diaconescu, iubita fotbalistului Cristian Manea, de la CFR Cluj, a povestit cât de grea este recuperarea după naștere. A dat viață unei fetițe, în urmă cu două zile, dar internaționalul român va mai avea de așteptat până să o vadă. Din cauza restricțiilor provocate de pandemia de coronavirus, Cristi Manea nu a fost primit în maternitatea din Cluj. O va îmbrățișa pentru prima dată pe Victoria cel mai probabil marți, după extrernare. Iar Irina Diaconescu va mai avea și ea nevoie de ajutor o perioadă, cu siguranță. Ultima dată „când a vrut să facă pe șmechera” și a mers mai mulți pași singură, era să iasă rău.

„Am vrut să fac pe smechera și era să leșin… Eu abia astăzi m-am ridicat din pat și am mers cât am putut eu pe aici (…) M-am dus să fac și eu un duș, chinul de pe lume că am zis că n-am nevoie de ajutor că fac singură totul și când am venit să-mi pun pijamaua era să leșin, efectiv nu ajungeam la butonul de panică!”, a povestit Irina Diaconescu.