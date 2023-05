Irina Begu, debut spectaculos la Roland Garros. Mesaj pentru Simona Halep, în plin scandal de dopaj

Irina Begu a început în forță turneul de la Roland Garros și a reușit să se califice în turul doi, asigurându-și un cec de 97.000 de euro. Sportiva din România a declarat la finalul partidei că este mulțumit de jocul ei, dar a vorbit și despre situația delicată în care se află Simona Halep, acuzată de dopaj, dar și de nereguli în pașaportul biologic.

Irina Begu a debutat în forță în turneul de tenis pe zgură de la Roland Garros și a câștigat meciul din primul tur. Duelul cu Anna Bondar, din Ungaria, locul 103 WTA, s-a terminat după o oră și 40 de minute, iar scorul a fost 6-4, 6-2. În turul următor o va înfrunta pe Sara Errani (70 WTA).

„A fost un început de meci un pic mai lent, până mi-am căpătat ritmul, până am reușit să intru în joc, a durat un pic, însă mă bucur că am reușit să fiu un pic mai agresivă de la 4-2 și să preiau conducerea. Nu am așteptări, încerc doar să mă bucur de fiecare meci, încerc să fiu liniștită.

Orice rezultat, orice victorie, indiferent de meci, încerc să fiu și să-l tratez la fel, așa că vom vedea, este un meci greu, este o jucătoare foarte bună, cu rezultate foarte bune aici la Roland Garros, dar momentan nu mă gândesc, mai am două zile de pauză, încerc să pregătesc cât mai bine acel meci și vom vedea atunci”, a declarat sportiva din România pentru Eurosport.