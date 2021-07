Ion Țiriac e furios pe jucătoarele de tenis: ”A câștigat 60,000$ pentru 12 minute și nu e destul”

Ion Țiriac tună și fulgeră la adresa jucătoarelor de tenis care sunt nemulțumite de premiile financiare pe care le primesc la turneele de tenis. Președintele Federației Române de Tenis vede sportul alb contemporan ca pe o rampă de îmbogățire pentru foarte mulți sportivi. Pe cine a certat Țiriac.

Indignat de atitudinea unor sportivi din vremurile noastre, miliardarul român Ion Țiriac le-a reproșat tenismenilor din generația tânără faptul că foarte mulți dintre ei practică sportul alb pentru a face bani, nu neapărat din dorința de a juca sau datorită talentului înnăscut.

„Matale spune-mi un om care, in conditii normale, nu din acestea de austeritate joaca 50 de minute, iar in aceste 50 de minute mingea este, de fapt, in joc 12 minute. Am numarat eu in finala Roland Garros de fete. In primul tur la un Grand Slam o jucatoare ia $60,000 pentru 12 minute de lovit mingi de tenis si nu e destul.

Atunci va intreb: unde este cererea si oferta si unde, strangularea economica? Sport nu mai exista. Coubertin a murit de mult, era foarte frumos ce spunea – sa participi, nu sa castigi – dar aici e vorba numai si numai despre profesionism si economie.

Pe care eu le inteleg, am trecut pe acolo si ma mandresc cu Ilie Nastase si zic ca jucatorii de acum nu o sa aiba niciodata viata lui Nastase, cu toti banii pe care ii au. Dar al doilea sport din Europa, in America de Sud, in Asia – tenisul, dupa fotbal – este, intr-adevar, cel mai banos din lume,” a declarat Ion Țiriac în emisiunea Așii tenisului de la Digi Sport.