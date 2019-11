Klaus Iohannis e, de departe, câștigătorul detașat al primului tur de scrutin prezidențial. Pe parcursul campaniei, însă, a refuzat orice dezbatere și nu a acordat niciun interviu.

Candidatul Theodor Paleologu a avut un mesaj tranșant la adresa lui Klaus Iohannis. Paleologu a reușit, potrivit rezultatelor exit-poll de la ora 21:00 și prezentate de IRES, să adune 5,9% din voturi.

Crede că rezultatul este unul foarte bun pentru reclădirea politicii de dreapta şi de centru din România, dar a avut un mesaj pentru Klaus Iohannis

„Este evident că forța care s-a exprimat în aceste alegeri va constitui un segment inconturnabil în clădirea dreptei și a centrului în România. Pledez în continuare pentru o largă coaliție a forțelor de dreapta și de centru. Nu consider că sunt stăpânul voturilor mele, așadar, pentru moment, nu exprim niciun consemn de vot. Evident, nu se pune sub nicio formă problema de a vota pentru PSD, întotdeauna am combătut PSD-ul, dar aștept din partea președintelui Iohannis, din partea candidatului Iohannis, de fapt, să dea un semn de minim respect față de cetățeni și să participe la dezbatere”, a declarat Paleologu.