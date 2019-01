Nu trece o zi, fără ca președintele României să ”se bucure” de o nouă contestație a unei decizii la Curtea Constituțională. Cu toate acestea, Carmen Dan consideră că Iohannis sabotează Guvernul.

Ministrul Afacerilor Interne a României nu a mai făcut valuri în ultimele luni, după ce a ieșit la iveală ca a fost parțial responsabilă pentru reacția disproporționată a jandarmeriei la prostestul de pe 10 august 2018 de la Bucureși. Între timp, membrul de bază al PSD a prins din nou curaj și a simțit nevoie să vocifereze câteva manifestări de ură împotriva președintelui, într-un interviu acordat celor de la RTV.

Cea mai recentă supărăre a Ministrului Afacerilor Interne are legătură cu decizia președintelui de a ataca la Curtea Constituțională a României legalitatea noi legi pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. În viziunea ei, Iohannis ar fi trebuit să o consulte înainte de contestarea la CCR.

„Nu am avut ocazia să-i spun ceea ce gândesc, pentru că domnul Iohannis, până să atace la CCR pachetul pe autoritatea poliţistului, nu a avut interesul să-mi spună că are această intenţie sau că are anumite neclarităţi şi să putem avea un dialog pe marginea acestui subiect. (…) Observ o insistenţă a preşedintelui de a sabota absolut orice acţiune a Guvernului”, a declarat Carmen Dan la RTV.

Pe parcursul zilei de luni, Iohannis trimis la Curtea Constituțională o sesizare de neconstituționalitate vizavi de legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice. Subiectul principal al contestației era că legea cu pricina a fost adoptată fără socilitarea avizului din partea CSAT.

Legea supusă controlului de constituţionalitate are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice în scopul adoptării unor măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în acest domeniu, prin instituirea instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi fizice a personalului angajat, conform AGERPRES.