Ioana Ginghină, orice pentru frumusețe! Apariție total neașteptată, printre mașini, pe un mare bulevard din Capitală FOTO EXCLUSIV

Ioana Ginghină, orice pentru frumusețe! S-ar putea să ți se pară greu de crezut că prezintă intervenții la nivelul feței, având în vedere cât de natural se afișează. Cunoscuta actriță din serialul „Adela” intenționează să-și mai facă și altele. Pentru a trece pragul medicilor esteticieni, este dispusă să renunțe la multe. Cum au surprins-o paparazzi Playtech în Capitală.

Ioana Ginghină este una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastră. Românii o cunosc, în mod deosebit, prin prisma rolului jucat în serialul „Adela”. Fosta soție a lui Alexandru Papadopol și-a surprins fanii când, brusc, a renunțat la produsele de machiaj și a început să se afișeze naturală în spațiul public.

S-a întâmplat după ce specialiștii din sănătate au sfătuit-o să ia o pauză lungă de la make-up, din cauza unei alergii. De atunci, Ioana Ginghină obișnuiește să iasă chiar și pe stradă fără pic de fond de ten sau fard. Și se pare că se simte foarte bine în pielea ei. La cât de natural apare în spațiul public, s-ar putea să fie greu de crezut că prezintă intervenții la nivelul feței.

Ioana Ginghină a fost complimentată deseori pentru felul în care arată. Cunoscuta actriță are o siluetă frumoasă și este mereu atentă la ce consumă. A renunțat la zahăr, dar și la pâine, pentru a se bucura de un fizic excepțional. În vârstă de 45 de ani, fosta soție a lui Alexandru Papadopol este foarte atentă și la tenul ei.

Periodic, Ioana Ginghină trece pragul medicilor esteticieni. Chiar ea a recunoscut, în urmă cu ceva vreme, că apelează la ajutorul specialiștilor o dată la patru luni de zile, cu scopul de a-și injecta fața și de a scăpa de ridurile specifice vârstei. Nu face botox de ieri, de azi, ci de aproximativ patru ani.

„Fac din 4 în 4 luni. De ce așa? Pentru că fac baby botox (…). Mi se administrează o cantitate mai mică de botox, astfel încât nu-mi blochez total mușchii. Fiind actriță, am nevoie de expresivitate. Nu pot să fiu blocată total în zona frunții și să nu mai pot să mișc sprâncenele sau să nu mă mai pot încrunta, să nu mai am expresie deloc.

Acasă am foarte multe creme, uleiuri, aparate de masaj facial. Le folosesc zilnic, dimineața și seara. Mereu am fost atentă la tenul meu și am avut mare grijă de el”, a spus Ioana Ginghină, în urmă cu mai mult timp.