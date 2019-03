Când profesorii „patinUează” în meserie. Ce se va întâmpla cu învățătorul care a corectat greșit o lucrare

Tatăl unui elev din clasa a II-a de la un colegiu din Iași a postat pe pagina sa de Facebook lucrarea fiului său corectată greșit de învățător. Acesta i-a tăiat cuvântul „patinoar”, susținând că forma e greșită.

Părintele s-a arătat dezamăgit că învățătorul nu stăpâneşte limba română şi spune că a încercat să-i explice că nu a greşit cu nimic. Copilul scrisese în lucrare cuvântul „patinoar” – adică în forma corectă, dar profesorul i-a tăiat cu pixul roșu și i-a sugerat că forma corectă este „patinUar”. Numai că forma indicată de dascăl nu se regăsește în niciun dicționar explicativ tipărit în istoria modernă a României.

Contactat de „Adevărul“, tatăl elevului de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Iaşi a spus că întâmplarea a avut loc acum câteva săptămâni, dar că de atunci copilul a mai venit acasă cu astfel de „însemnări”, care l-au determinat în cele din urmă să facă publică situaţia.

„S-a întâmplat acum vreo trei săptămâni ce s-a văzut pe lucrare. Zi de zi tot mai venea cu exerciţii corectate greşit la matematică de data aceasta, cu calificative precum suficient sau bine, deşi exerciţiul era rezolvat corect. Dacă 5 plus 5 este egal cu 10, aşa rămâne, nu se poate schimba”. Ionel Tarnoveski, tatăl copilului

Părintele copilului susține că a refuzat să contribuie cu bani pentru diverse cadouri cumpărate dascălului.

„Avem antecendente cu el pentru că nu participăm la «voucherele» pentru ziua lui, început de an, sfârşit de an sau sărbători. Un grup de părinţi au atras după ei şi alţii şi voiau să punem câte 50 de lei şi să-i facem cadou învăţătorului. Noi am zis că nu suntem de acord cu aşa ceva şi dacă vrem îi ducem noi o floare sau o ciocolată”.

Ionel Tarnoveski, tatăl copilului