O familie de români, tratată umilitor în Grecia după ce s-a infectat cu Covid-19: „Am fost lăsați în fața clinicii pe motiv că infectăm spitalul”

O familie de români plecată în concediu în Grecia a avut parte de un tratament foarte dur din partea cadrelor medicale elene. Aceștia au vrut să facă cunoscută experiența trăită de ei, din dorința de a le oferi și altor români o idee despre ce obstacole ar putea întâmpina într-o vacanță de vară mult așteptată.

O scrisoare a unei turiste românce a fost postată pe pagina de Facebook “Forum Grecia”, la cererea femeii. Aceasta a decis să plece împreună cu familia în Grecia, niciunul dintre membrii nefiind vaccinat.

Desigur, fiecare dintre turiști a respectat cu strictețe regulile impuse de autoritățile elene, astfel că testele PCR prezentate la vamă au fost negative. De asemenea, testele rapide efectuate de greci au arătat rezultat negativ, astfel că sejurul de șapte zile a fost garantat.

“După un concediu de 7 zile petrecut în Grecia, as vrea să vă împărtășesc experiența mea nu tocmai plăcută în Skiatos.

Așadar, fiind nevaccinați (as aprecia dacă v-ați abține de la comentarii răutăcioase pe tema aceasta) am făcut pe 5.06.2021 în România testele PCR, care au avut rezultat negativ. La intrare în Grecia, în 07.06.2021, am fost testați cu teste rapide – rezultatele negative din nou.