Interviu la dublu cu Ramona Olaru și Cătălin Cazacu. Ce se întâmplă cu cei doi: ‘Sunt sub papuc’ EXCLUSIV VIDEO

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu sunt colegi de trust, dar și logodnici, cei doi îndrăgostiți urmând să facă pasul cel mare anul viitor. Colega lui Răzvan și Dani a oferit un interviu exclusiv, pentru Playtech Știri, în care ne-a vorbit despre relația cu viitoarea soacră, de ce nu se uită niciodată în telefonul iubitului, dar și ce nume va purta după căsătorie. Apariția lui Cătălin Cazacu în timpul interviului a oferit detalii inedite despre traiul în doi, amănuntele fiind spuse cu sinceritate, dar și cu mult umor.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, detalii din relația lor

Playtech Știri: Ramona, observ că la ultimele evenimente ai renunțat la machiaj și mergi pe natural. De la ce a apărut această schimbare?

Ramona Olaru: De cele mai multe ori așa ies, fără machiaj la multe evenimente sau în timpul liber prefer să ies așa de fiecare dată.

Cătălin Cazacu: Îmi cer scuze, mi-ați stricat interviul și acum ați venit aici? Iertați-mă! Avem și noi un moment!

Ramona Olaru: Nu vrei să vorbim după aceea?

Cătălin Cazacu: Nu.

Cine are ultimul cuvânt, în relația lor

Cine are ultimul cuvânt acasă, când nu vă vede nimeni?

Cătălin Cazacu: Să nu avem discuții, că eu am tot auzit asta că eu sunt sub papuc, vreau să elimin orice dubiu: Da, sunt sub papuc! Deci ca să nu mai aud asta: uite ce face cu el, îl ține…hai, domne, terminați cu prostiile astea! Eu măcar recunosc!

Ramona Olaru: În sfârșit! Dar nu ești sub papuc! Nu ești, mergem în aceeași direcție, nu e nimeni dedesubt!

Cătălin Cazacu: Da, așa se cheamă mai nou! Nu sunt sub papuc, mergem doar în aceeași direcție. Eu nu știu în ce direcție o iau și ea mă mai ghidează. Îți mulțumesc! Ești un fel de waze al vieții mele!

Cartierul general acum unde este: acasă la tine, acasă la el? Ultima oară erați cu renovarea apartamentului lui Cătălin.

Cătălin Cazacu: Este unde suntem amândoi.

Ramona Olaru: Acum lucrurile sunt la mine și pisicile, pentru că încă se lucrează acolo, dar eu stau mai mult pe la el.

Ramona Olaru: “A zis că de la el de acasă nu pleacă nicăieri”

Și de ce nu te muți în apartamentul Ramonei, în perioada lucrărilor de renovare?

Cătălin Cazacu: Asta poate să îți răspundă ea!

Ramona Olaru: Nu vrea deloc să vină, a zis că de la el de acasă nu pleacă nicăieri.

Cătălin Cazacu: Eu nu spun că e greșit, nu spun că e rău, în concepția mea bărbatul nu are ce să caute în casa femeii. Femeia vine la bărbat acasă, eu nu mă mărit, mă mărit în cazul meu, dar măcar mă mărit la mine acasă.

Apropo, după căsătorie vei lua numele lui în acte? Vei fi Ramona Cazacu?

Ramona Olaru: Probabil, dar îți dai seama că o să-l păstrez pe al meu în continuare pentru că am muncit pentru el, dar în acte va fi numele lui.

Dar numele de scenă va rămâne Ramona Olaru?

Ramona Olaru: Da, probabil în timp se va schimba, dar nu poți dintr-odată.

Cătălin Cazacu: Dar în acte va fi Cazacu și atât.

Ramona Olaru: Da. Ai văzut că eu am ultimul cuvânt? Ai văzut!

Cătălin Cazacu: “Este prima femeie care m-a învățat să iubesc”

Care este marele defect al lui Cătălin Cazacu

Care este calitatea pe care o apreciezi cel mai mult la Cătălin?

Ramona Olaru: Nu știu, faptul că știe să aibă grijă de mine emoțional, acesta este punctul forte, și când am nevoi de orice natură, e acolo orice ar fi!

Calitatea pe care o apreciezi la Ramona care este?

Cătălin Cazacu: Este prima femeie care m-a învățat să iubesc, restul le avem toți. Multe, bune, dar asta este o calitate pe care nu am găsit-o în atâția ani, nu a reușit să o trezească nimeni, a reușit ea și atunci eu văd în ea o calitate.

Ramona: Apreciez.

Și defectul lui pe care l-ai acceptat?

Cătălin Cazacu: Nu aveți destul timp și de ce să ne întindem?

Ramona Olaru: Vrei să mă iei de aici?

Cătălin: Nu, vreau să te las chiar.

Ramona Olaru: Este împrăștiat de multe ori, este în mai multe locuri în același timp și nu se poate concentra pe un singur lucru.

Cătălin Cazacu: Exact asta am vrut să zic. Tocmai pentru că sunt în mai multe locuri, între timp eu am plecat!

Ramona Olaru: Nu se poate concentra pe un singur lucru și uneori devine enervantă treaba asta, pentru că aștepți de la el să ducă la capăt un lucru pe care îl începe.

Ramona Olaru: “Mi-am promis că niciodată nu am ce să caut în telefonul partenerului de viață”

La începutul relației, ai avut curiozitatea de a-i controla telefonul?

Niciodată! Eu nu am chestia asta niciodată cu oamenii. Am învățat de-a lungul timpului sau în relațiile vechi că dacă cauți, găsești! Sau dacă nu găsești, faci din ceva ceva rău și mi-am promis mie că niciodată nu am ce să caut în telefonul partenerului de viață. Fiecare are intimitatea lui. Dacă el atâta poate să facă altceva, să vorbească cu alte fete sau nu știu, să aibă alte chestii, treaba lui!

Dar el a încercat să tragă cu ochiul la conversațiile tale?

Am impresia că da.

A avut vreo reacție?

Nu, că nu i-am zis. Eu oricum nu am nimic de ascuns niciodată. Dacă sunt cu cineva, sunt cu cineva. Dacă tu atâta vrei să te uiți în telefonul meu, nu ai decât! Ți-l dau eu! De ce să faci asta, când fiecare are intimitatea lui! Iar dacă ajungem în viață să fim câte doi, tot rămâne fiecare cu intimitatea lui!

Cum se înțelege Ramona Olaru cu mama lui Cătălin

Ai cunoscut-o pe mama lui Cătălin? Cum vă înțelegeți?

Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui. Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit ci parte din vină are și maică-sa! Asta spune el tot timpul.