Românii din Diaspora încep să se facă remarcați în țările unde s-au stabilit, la 30 de ani de când au început să părăsească țara de baștină. Conaționalii noștri au reușit chiar să ocupe funcții importante în politica țărilor în care au poposit și care le-au devenit, pe parcurs, casă. Un exemplu, care poate fi considerat și o poveste de succes în același timp, este cel al lui Claudiu Stănășel, care ne-a povestit cum a devenit cel mai tânăr politician român din Italia.

Claudiu Stănășel, cel mai tânăr român cu o funcție politică în Italia

Claudiu Stănășel s-a remarcat încă din timpul liceului, la 16 ani, când a devenit liderul colegilor lui într-o școală din Prato, oraș puternic industrializat, al treilea ca mărime după numărul de locuitori, în Italia. Românul ne-a acordat un interviu în exclusivitate, în care povestește cum a pornit aventura italiană și cum, într-un timp destul de scurt, a ajuns să devină un membru de bază al societății de acolo.

Cum și când ați ajuns în Italia?

”M-am născut la Craiova pe data de 13 Iulie 1994. Tatăl meu a ajuns primul în Italia în 1995 și a început să pregătească tot ceea ce era necesar pentru sosirea mea și a mamei mele, care a avut loc în anul 2000. Ne-am stabilit în Prato, un oraș puternic industrializat, al treilea din centrul Italiei ca număr de locuitori – aproximativ 200 000. Tatăl meu este Ştefan Stănăşel, om de afaceri și președintele uneia dintre cele mai importante organizaţii pentru cetăţenii români din Italia numită Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia”, ne-a spus Claudiu Stănășel.

Când v-ați dat seama că ați putea avea o carieră în politică?

”La vârsta de 16 ani am reușit să obțin prima victorie din parcursul meu politic devenind reprezentant al elevilor din liceul meu, institutul Tullio Buzzi, una din cele mai vechi și importante școli din oraș. Experiența de reprezentant al elevilor a fost extraordinară și am început să mă informez despre politică până când am intrat în filiala locală a partidului Forza Italia, care m-a contactat prin responsabilul său din zona noastră și mi-a propus să intru în echipa lor. Așa am început cariera mea politică”, ne-a mai spus Claudiu Stănășel.

Cum v-ați făcut intrarea în politica din Italia?

”În 2014, la vârsta de 19 ani, am candidat la alegerile administrative din orașul meu, alături de Forza Italia. Am ajuns să candidez după ce am fost votat de tinerii din localitate, în cadrul unui comitet zonal al liceenilor, pentru a-i reprezenta la alegerile locale. Am obţinut 185 de voturi, am fost pe locul 7 într-o listă cu 32 de candidaţi dar nu am reușit să intru în consiliul local. În 2015 am deschis o societate comercială cu domeniul de activitate transporturi și logistică. În același an am lansat proiectul “Tinerii întâlnesc Politica”, prin care am reușit să merg în peste 150 de licee din regiunea Toscana pentru a le explica tinerilor ce înseamnă politica și care este realitatea în care trăim. Această experiență m-a format foarte mult și mi-a permis să învăț ceea ce înseamnă cu adevărat să stai printre oameni. În 2017 am fost numit responsabil regional pe sectorul şcolar din partea partidului Forza Italia, devenind primul român din Italia cu o funcţie la nivel regional într-un partid politic italian”, ne-a mai declarat Claudiu Stănășel.

Cum ați ajuns cel mai tânăr politician român din Italia?

”În 2018 am decis să renunț la partidul Forza Italia pentru a mă alătura colegilor mei de astăzi din partidul Lega condus de Matteo Salvini și am fost numit secretarul filialei locale de tineret din Prato. Sunt recunoscător partidului Forza Italia care m-a susținut și mi-a fost alături de la început, dându-mi instrumentele necesare pentru a face politica la cel mai inalt nivel in regiunea Toscana, dar am simțit că pot să fac mai mult. Am venit alături de Lega pentru că eu cred în viziunea politică și in proiectul politic al lui Matteo Salvini. Am fost primit foarte bine și am reușit imediat să dau viață unor proiecte pe plan local și pe plan regional, fără să mă opresc. A urmat anul 2019, un an cu cele mai mari provocări de până acum pentru că la vârsta de 24 ani am decis să candidez din nou la alegerile administrative din orașul meu, Prato. Alături de echipa mea am reușit să obțin un rezultat extraordinar: 442 de voturi, primul pe lista Lega din cei 32 de candidati. Sunt primul cetățean român care intră în Consiliul Local din Prato și în același timp primul cetățean străin care ocupă o astfel de funcție”, a mai spus Bogdan Stănășel.

Ce funcție ocupați acum în politica italiană?

”Sunt cel mai tânăr consilier local român din Italia. Dar, nu m-am oprit aici pentru că știu că pot și îmi doresc mai mult ! Astfel am decis să candidez pentru postul de Vicepreședinte al Consiliului Comunal din Prato, am fost ales în unanimitate de voturi, devenind astfel cel mai tânăr Vicepreședinte al Consiliului Local și primul străin cu o funcție instituțională din istoria Primăriei din Prato. Sunt unicul cetățean român din Italia cu o funcție instituțională într-un oraș cu peste 200.000 de cetățeni. Alegerea mea în funcția de vicepreședinte al consiliului este un semnal puternic al politicii de centru-dreapta către cetățenii români din Prato și un rezultat istoric pentru totii cetățenii români din Italia”, ne-a mai spus Claudiu Stănășel.

Cum sunteți privit de colegii italieni? Dar de români?

”Iubesc România și oriunde mă duc spun mereu că sunt român. Le vorbesc italienilor cu mândrie despre ţara mea natală chiar dacă am fost nevoit să o las în urmă din cauza faptului că nu mi-a oferit posibilitățile pe care le-am avut încă de la început în Italia. Comunitatea românilor din Italia este un model de integrare pentru toate comunitățile de cetățeni străini din întreaga peninsulă. Avem o comunitate puternică și pregatită, care este bine implicată în contextul economic, social, cultural și politic. Noi tinerii români din străinătate suntem primii ambasadori ai României și avem ocazia și capacitățile necesare pentru a schimba o dată pentru totdeauna imaginea țării noastre oriunde ne-am afla”, ne-a mai dezvăluit Bogdan Stănășel.

Cu politicul din România aveți vreo legătură?

”Am fost mereu în legatură cu politica din România și cu oameni politici, indiferent de apartenența lor de partid. Am lansat un proiect foarte important: “Toscana-Romania: Turism și Afaceri”, un proiect instituţional, derulat pe două planuri, afaceri şi turism între România si Regiunea Toscana. Acest proiect a fost lansat de către Primaria din Prato la începutul lunii Noiembrie 2019 cu o conferintă de presă, obținând un mare succes. În Februarie 2020, am vizitat România, alături de Lorenzo Marchi, Assessore pentru domeniul Turismului și Patrimoniului în cadrul Primăriei din Prato și Ştefan Stănășel, președintele Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia (CNCRI), pentru a demara proiectul “Toscana-România: Turism şi Afaceri”. Am avut apoi la București o întâlnire în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu domnul Secretar de Stat Liviu Rogojinaru și echipa sa. Am discutat despre implementarea acestui proiect benefic de ambele părți. Intenționăm să extindem ideea acestui proiect și în alte regiuni din Italia, spre exemplu Sicilia și Sardinia. Este pentru prima dată când Italia propune României un astfel de proiect instituţional și sunt convins că împreună vom reuși să obținem rezultate concrete, atunci când starea de urgență/ alertă cauzată de Coronavirus se va sfârși și vom putea începe derularea acestui proiect. Prin acest proiect putem da viață la un numar mare de noi locuri de muncă în Toscana precum și in România”, ne-a mai spus Bogdan Stănășel.

Ce planuri de viitor aveți, vizați o funcție politică mai importantă?