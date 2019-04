De ce pică netul în București: metoda stupidă aplicată de autorități

După modelul Nicolae Robu, Primăria Sectorului 4 din București a început să desființeze rețelele aeriene pe unele străzi. Furnizorii de internet se plâng că nu li s-a dat timp să mute cablurile în subteran și spun că serviciile de comunicații au picat deja de mai multe ori, afectând utilizatorii.

Primăria Sectorului 4 ia măsuri înainte de a crea condițiile necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor de transfer a rețelei aeriene în subteran, iar asta afectează direct utiliztorii de servicii de internet, telefonie și TV, care rămân fără semnal. Dar suntem deja obișnuiți ca autoritățile locale să ia măsuri fără să le pese de cetățeni.

Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor (ANISP) a anunțat că serviciile de comuncații au fost deja întrerupte în noaptea de 19 spre 20 aprilie și în noaptea de 23 spre 24 aprilie. ANISP susține că este nevoie de timp pentru ca operatorii să poată muta rețelele de pe stâlpi în subteran.

Probleme cu semnalul la internet în Sectorul 4

„Subliniem încă o dată faptul că autorităţile locale trebuie să acorde un interval de timp suficient de mare pentru realizarea efectivă a migrării reţelelor aeriene în subteran, întrucât: tăierile haotice de cabluri pot duce la întreruperi în serviciile Internet către utilizatorii rezidenţiali dar şi la întreruperi în legăturile care deservesc staţiile de bază de telefonie mobilă (inclusiv accesul la serviciul de urgenţă 112), întreruperi ale altor servicii importante ale societăţii informaţionale (ex: bancomate, POS-uri, monitorizare echipamente, fluidizare trafic etc) sau la izolarea unor instituţii (şcoli, spitale etc); operatorii telecom sunt adesea nevoiţi să lucreze pe mai multe fronturi; de regulă, resursele umane nu sunt suficiente pentru a efectua lucrări masive în timpi scurţi; este necesar un interval de timp şi pentru aprovizionarea cu materia primă (cablurile de fibră optică în sine); impactul negativ al tăierilor pripite nu se traduce doar în întreruperi de servicii pentru anumiţi utilizatori, ci şi în periclitarea unor locuri de muncă şi a unor venituri bugetare”, se arată într-un comunicat emis de ANISP.