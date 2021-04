Inovație în Târgu Jiu, grație unor elevi. Cum au gândit prima trecere de pietoni 3D din judeţul Gorj

Mai mulți elevi din cadrul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din municipiul Târgu Jiu, împreună cu polițiștii de la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, au realizat primele treceri de pietoni 3D.

Patru elevi de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, au desenat, sub coordonarea profesorului Gabriela Mititica, prima trecere de pietoni 3D din județul Gorj. Șoferii sunt mult maia atenți, iar atenția este mai sporită atunci când se aproprie de trecere deoarece dungile sunt înălțate de la sol.

Noua trecere de pietoni este proiectată în așa fel încât șoferii să aibă impresia că că dungile albe plutesc. Acest lucru le va spori atenția, obligându-i să oprească pentru a da prioritate pietonilor ce sunt angajați în trecere.

„Iniţiativa aparţine Biroului de Prevenire din cadrul IPJ Gorj şi ne bucurăm de sprijinul Primăriei Târgu-Jiu. Astăzi, elevii de la CNTV, coordonaţi de doamna Mititica, au muncit ore în şir la prima trecere de pietoni pictată 3D din Gorj! Noi, poliţiştii, am lucrat la trecerea de pietoni colorată. Peste două săptămâni vom mai face încă două treceri de pietoni colorate, la CNTV şi pe strada Popa Şapcă, având în plan şi o colaborare cu elevii Liceului Auto pentru o trecere de pietoni de lângă unitatea lor şcolară. Le mulţumesc celor implicaţi şi îi felicit! Am avut o zi plină, mult de muncă, sper ca târgujienilor să le placă ce am realizat! Este un proiect pentru comunitate”, a spus comisarul de poliţie Ionuţ Pigui, şeful Biroului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii.