Inna, accident vestimentar pe scenă. Ţinuta lejeră i-a jucat feste cântăreţei la un concert. Foto

Cunoscută și peste hotare, Inna a susținut recent un concert în Finlanda. Cântăreața româncă a avut parte de un accident vestimentar pe scenă, ținuta lejeră jucându-i feste în bătăile vântului. Cum au reacționat străinii la vederea imaginilor. Foto

Inna, apreciată și peste hotare

„Ăsta a fost visul meu cel mai mare: să cânt, să fac oamenii fericiți, să călătoresc”, spunea Inna, în urmă cu mai mulți ani, după ce a terminat Facultatea de Științe Politice, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, domeniu în care nu a profesat niciodată.

Și se pare că visul său a devenit realitate, astăzi fiind una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Elena Alexandra Apostoleanu, pe numele său real, a mărturisit că a moștenit talentul muzical de la bunicul și mama sa, care interpretau la diverse evenimente.

Pe când avea 8 ani, a urmat cursuri de canto cu profesorul Traian Broască. Mai târziu, a participat la preselecțiile pentru trupa ASIA, însă nu a fost acceptată în formație. În 2007, i-a cunoscut pe membrii trupei Play&Win, cu care a înregistrat primul său album de muzică.

În 2008, a participat la audițiile pentru Eurovision cu piesele Goodbye și Sorry. Piesa Hot a fost difuzată pe radio în heavy-rotation, vedeta reușind să dea lovitura și peste hotare cu aceasta, fiind poreclită Inna Hot. Un an mai târziu, avea să semneze cu Casa Ultra Records din SUA.

Ținuta i-a jucat feste pe scenă

Inna este apreciată nu doar în România. A reușit să câștige inimile fanilor din elgia, Rusia, Turcia, Olanda, Polonia, Bulgaria Serbia, Grecia și chiar Slovacia. A fost onorată cu premii importante, dintre care amintim: Romanian Mudic Awards, Best Dance, Best Show, Best New Artist și Border Breaker.

Este cunoscută drept una dintre puținele artiste din țara noastră care a cucerit topurile muzicale din străinătate. Pasionată de activitatea pe care o desfășoară, Inna are numeroase concerte la care participă. În urmă cu puțin timp, a cântat pe o scenă din Finlanda, unde i-a impresionat pe tineri.

Fanii săi au observat un detaliu de neratat: ținuta lejeră a cântăreței i-a jucat acesteia feste pe scenă, dezvăluindu-i lenjeria intimă. În ciuda acestui fapt, se pare că străinii s-au bucurat la maximum de prezența ei, apreciindu-i naturalețea.