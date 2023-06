Inna a ajuns și în Times Square din New York. Campania genială unde a apărut cântăreața: ‘Mi-ai zguduit corpul’

Inna se bucură de un succes răsunător atât în țară cât și în afară! Hit-urile ei au ajuns peste tot în lume. Nu este un secret că Inna este apreciată la nivel internațional, însă, cu toate acestea artista reușește, în continuare să-și surprindă fanii. Recent, pe lista ei de realizări a adăugat una extrem de importantă.

Inna a reușit să-și surprindă fanii cu o nouă realizare. Recent, aceasta a postat o poză cu fața sa expusă în Times Square, New York, în cadrul unei colaborări cu Spotify. Aceasta este una dintre realizările cu care, fiecare artist și-ar dori să se mândrească.

Pentru a ajunge pe ecranele din Times Square ai nevoie de bani mulți. Doar vedetele și companiile de top, cu mii de euro în cont își permit să cumpere o reclamă în „The Big Apple”.

Reclama în care apare și Inna face parte dintr-un proiect demarat de Spotify. Scopul proiectului Equal este acela de a amplifica munca artistelor din întreaga lume. Utilizatorii Spotify pot accesa EQUAL Hub și pot explora creațiile femeilor din peste 180 de piețe, inclusiv Italia, Africa și Argentina

„INNA este UP, mișcă-ți corpul! Sus, sus, sus, sus în Times Square New York … Spotify, mi-ai zguduit corpul când m-am trezit în această dimineață! Mulțumescuu pentru tot sprijinul! Mă simt MINUNAT!”, a scris aceasta în descrierea fotografiei publicată pe Facebook.

Postarea a fost urmată de un val de comentarii și de reacții. Fanii acesteia s-au bucurat enorm pentru Inna. În secțiunea de comentarii și-au făcut loc cuvintele de laudă dar și încurajările.

„Bravo ei! În țara noastră nu o mediatizează nimeni așa, a știut ea ce a știut!”, ” „Felicitări, în 2010 în Grecia toți greci ziceau că Inna este din Bulgaria,mă enervam și le ziceam”No she is from România”.