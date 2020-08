Ingrid Vlasov este internată, din cauza COVID-19. Tragedie în familia sa: mama ei a murit

Tragedie în familia unei mari creatoare de modă! Ingrid Vlasov, internată, din cauza COVID-19. Mama sa a murit în urmă cu câteva zile, tatăl şi fiica sunt spitalizaţi şi ei.

În urmă cu doar câteva zile, Ingrid Vlasov a anunţat că mama sa, Viviana Vlasov, a murit de coronavirus, la vârsta de 72 de ani. Deşi nu avea probleme de sănătate înainte de infectare, starea sa s-a agravat imediat, spun medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva din Iaşi.

Din păcate, veştile rele nu se opresc aici! Mihail Vlasov, soţul Vivianei, este şi el internat în Iaşi, tot din cauza infectării cu noul coronavirus. Acesta este avocat şi fost preşedinte al Camerei de Comerţ.

Mai mult, creatoarea şi fata acesteia sunt şi ele infectate. Noelle, în vârstă de 16 ani, a povestit pe contul său de Instagram ce s-a întâmplat.

“Nu, eu nu iau virusul! Nu iei, până când iei. Şi se pare că nici vârsta nu contează, uite că se poate și la 16 ani. Nu mai ieșiți din casă fără mască! Duceți-vă unde vreți. De la cafenea până la mare, dar purtați mască. Mai bine la mare cu mască decât la spital. Protejați-vă pentru că nu știți când sau cum este posibil să luați și în ce fel vă va afecta. Şi mai important, nu știți cui puteți să dați, şi cum se va descurca acea persoană cu virusul, ce vârstă are, şi ce alte afecțiuni are. Dacă ieșiți din casă fără mască, în momentul acela riscați. Vă puneți în pericol și pe voi, și pe toți ceilalți. De ce? Pentru ce? Următoarea dată când vreți să ieșiți și nu aveți masca la voi vă rog să vă gândiți foarte bine la riscuri și să vă dați seama că nu merită. În cazul în care: vă doare capul, tușiți, etc(la mine așa a început), CHIAR DACĂ nu vi se pare ceva grav, în acel moment, vă duceți şi vă testați pentru covid19. Pentru voi înșivă şi toți ceilalți. Eu am purtat mască, dar m-am întâlnit cu mulți oameni care nu purtau”, a scris adolescenta.