Ingredientul din bucătărie care te scapă de răceală. Se consumă corect în ceai

Ne aflăm într-o perioadă dificilă din mai multe puncte de vedere, iar orice mică răceală îi poate îngrijora pe mulți dintre oameni. Prevenția e cea mai bună în aceste vremuri, așa că recomandările medicului sunt ca toată lumea să aibă o mai mare atenție la sănătate, să mănânce echilibrat și pe cât posibil sănătos, să doarmă cel puțin 8 ore pe zi și să facă mișcare.

De asemenea, e recomandat consumul ingredientului pe care acum românii îl au în bucătărie – ghimbirul. Acesta te va scăpa rapid de boală, iar cel mai iubit e în ceaiuri. Unii îl pun vara în limonadă, alții în sezonul rece în vinul fiert sau ceai. Ghimbirul e o plantă erbacee aromată, recunoscută încă din timpuri străvechi, originară fiind din India.

Chinezii o consideră un ingredient principal al dietoterapiei, alături de oțetul de orez, vinul de orez, sare și miere. Acesta conține ulei volatic și compuși feolici și are un efect antiemtic și antivertiginos. Este recomandat pentru durerile în gât, sensibilitatea la frig, guturai, reumatism, apetitul scăzut, răul de mașină, răul de înălțime și multe altele. Pentru a evita orice neplăcere, mai cu seamă cei care suferă de o afecțiune cronică sau femeile care sunt în perioada unei sarcini ar fi indicat să întrebe medicul înainte de a-l consuma.

-Ghimbir cu miere și lămâie pentru răceală

-Ghimbir cu miere pentru tuse

-Ceai de ghimbir pentru plămâni

Ce trebuie să știi despre ghimbir?

„1. Ghimbirul ajuta la digestie

Ghimbirul este menit sa ajute la digestia alimentelor grase, precum si la descompunerea proteinelor.

2. Ghimbirul are multe beneficii pentru sanatate

S-a constat ca ghimbirul amelioreaza greata, raul de miscare, dar a fost recomandat si pentru greturile de dimineata cauzate de sarcina. Ajuta la reducerea inflamatiilor si imbunatateste circulatia. Aceasta radacina are doar 80 de calorii la 100 g si nu contine colesterol. Cu toate acestea, contine multe substanate nutritive esenatiale si vitamine, cum ar fi piridoxina (vitamina B-6), acid pantotenic (vitamina B-5), care sunt necesare pentru o sanatate optima.

3. Ca medicamentatie ayurvedica

Din felii de radacina de ghimbir, fierte in apa cu adaos de lamaie sau de suc de portiocale si miere, se face o bautura pe baza de plante, foarte des intalnita in medicina ayurvedica pentru a calma raceala, tusea si durerile in gat.

4. Proaspat este cel mai bun

Desi puteti utiliza in bucatarie ghimbir uscat sub forma de pudra, confiat (cristalizat) sau ghimbir murat, se pare ca aroma de ghimbir proaspat este cea mai buna. Beneficiile pentru sanatate sunt mai pronuntate daca se utilizeaza ghimbir proaspat”, arată petitchef.ro

Idei de preparate

