Informații de ultimă oră despre Alexandru Arșinel: ‘S-a schimbat operația în ultimul moment’

Alexandru Arșinel a stat internat în spital, din cauza problemelor pe care le are la inimă. Medicii i-au făcut mai multe analize și au decis că îl vor trimite pentru câteva zile acasă, până la operație. Acum, apar informații de ultimă oră despre actor și starea lui de sănătate.

Cum se simte Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel urmează să fie operat pe inimă. Actorul a ajuns la spital pe data de 17 noiembrie, după câteva complicații.

El are din not probleme cardiace, care s-au intensificat în urma infectării cu covid. Arșinel a luat boala în luna aprilie a acestui an. El a dezvăluit că a fost supus, săptămâna trecută, unei operații, iar cea de-a doua urmează să aibă loc în această săptămână.

„Probabil săptămâna aceasta voi fi operat. Am fost operat săptămâna trecută cu un stent pentru reglarea respirației și urmează acum inima”, a declarat Alexandru Arșinel.

Medicii au decis să îl lase acasă până la următoarea intervenție. Actorul a spus că starea lui de sănătate nu este deloc bună, dar își pune toată încrederea în cadrele medicale.

Actorul urmează să fie operat pe inimă

În plus, actorul a mai spus că ultima operație a fost schimbată pe moment. În loc să îi facă operație pe inimă, medicii au decis să îi implanteze un stent, amânând intervenția dificilă la inimă.

„Mă simt ca ciugulit din diferite părți de un bisturiu. Nu mă simt în stare de normalitate. Doctorii sunt alături de mine. E o echipă excepțională de doctori, este una poate cea mai bună din țară. De aceea se și așteaptă asa de mult rezolvarea unui caz. Ieri trebuia să mă opereze, dar s-a schimbat operația în ultimul moment, în loc de intervenția pe inimă, a fost o intervenție în care mi s-a implantat un stent pentru creșterea activității respirației. Adică, respirația să nu fie de 40-50, să fie de 70 ca să nu se oprească pulsul. Nu mai sunt internat în spital, sunt acasă”, a mai spus actorul în vârstă de 82 de ani.

Ce a spus despre zvonurile conform cărora ar fi murit

El a mai precizat că vrea să petreacă sărbătorile de iarnă la Sinaia, motiv pentru care speră se recupereze după operație până atunci.

Artistul a mărturisit că a auzit zvonuri conform cărora ar fi murit și a avut și un mesaj pentru cei care au primit cu bucurie vestea falsă.