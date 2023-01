Informația momentului despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Cum se simte după operația la șold

Noi detalii despre starea de sănătate a Mioarei Roman. Fosta soție a lui Petre Roman a trecut prin clipe pline de emoții în urmă cu câteva luni când a intrat în sala de operație. Medicii i-au recomandat atunci o intervenție grea la șold. Fiica sa cea mică vine acum cu amănunte despre felul în care se simte cea care i-a dat viață. „Au salvat-o la propriu de două ori”, a subliniat iubita lui Marius Elisei.

Fosta soție a lui Petre Roman a trecut prin clipe grele. Aceasta are probleme de sănătate grave deja de o bună perioadă, motiv pentru care fiica cea mică a decis să o interneze într-un loc specializat unde să aibă toată atenția unor cadre medicale zi și noapte.

Femeia a fost supusă unei intervenții chirurgicale ca urmare a unei fracturi de femur. De asemenea, cea din urmă a fost nevoită să respecte mai apoi un program cu mai multe ședințe de kinetoterapie pentru a-și recupera mobilitate. Recent, Oana Roman a venit cu noi declarații despre starea de sănătate a mamei sale.

Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că lucrurile au evoluat neașteptat de bine. Aceasta a subliniat că Mioara Roman a parcurs procesul de recuperare cu bine, iar acum se poate deplasa singură. În timpul acesta, iubita lui Marius Elisei a fost cea care i-a fost alături și a încurajat-o.

„Mama este OK, este OK. A fost foarte greu după operația la șold. Foarte multă lume mi-a spus „Ai grijă că după astfel de operații mulți rămân la pat și nu își mai revin’. Mama a avut o ambiție incredibilă, încât ajungea să facă două ore de kinetoterapie pe zi, ceea ce la 83 de ani, în condițiile în care are și probleme cognitive, este absolut fabulos.

S-a luptat efectiv să nu rămână la pat. Eu am făcut tot ce am putut ca să îi ofer posibilitatea să aibă această recuperare în modul cel mai profesionist. E foarte importantă kinetoterapia’, a spus vedeta în cadrul unui interviu televizat.