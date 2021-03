Informația care răstoarnă ancheta în cazul tragediei din Andronache. Ce alcoolemie avea femeia care a ucis două copile

Accidentul produs în urmă cu cinci zile, în cartierul Andronache din Capitală, a îngrozit o țară întreagă. O femeie de 56 de ani a omorât două fetițe, de șapte ani, respectiv 14 ani, în timp ce acestea se aflau pe trotuar. În urma rezultatelor probelor biologice, autoritățile au aflat ce alcoolemie avea femeia în momentul accidentului.

Imediat după producerea accidentului din Andronache, martorii tragediei i-au bătut pe șoferiță și pe pasagerul din dreapta. Femeia a fost audiată de polițiști timp de trei ore, iar mai apoi a fost lăsată să plece acasă, pe motiv că se află sub stare de șoc, astfel că audierile au fost amânate până luni.

Potrivit primelor declarații oferite de femeie, aceasta a încurcat pedala de frână cu cea de accelerație, motiv pentru care a intrat cu viteză, spulberând doi copii aflați pe trotuar.

”Când am ajuns la volanul mașinii, mi-am tras scaunul, mi-am pus centura, mi-am reglat oglinzile. M-am asigurat și am plecat de pe strada…., împreună cu soțul meu, care era în dreapta mea. În momentul în care mă apropiam de colțul străzii, unde trebuia să fac dreapta, am avut avut un acces de strănut și am strănutat de 3-4 ori la rând.

Am vrut să frânez, dar am apăsat pedala greșită, m-am panicat, m-am blocat, și nu am știut ce să fac. Peste drum de stradă, adica vis-a vis, erau niște copii care stăteau jos pe bordură, înpreună cu alte persoane mature. Mașina a lovit bordura, a intrat în persoanele de pe bordură și s-a oprit în gard”, a fost prima declarație a femeii.