Înfiorător! Au apărut ultimele mesaje pe care Petrică Mîțu le-a trimis după terapia cu oxigen. Cât timp a stat, de fapt, în camera hiperbară

Moartea cântărețului de muzică populară, Florin Mîțu Stoian rămâne învăluită în mister. Deși artistul a fost condus pe ultimul drum, ieri, apar în continuare informații care pun sub semnul întrebării motivul decesului său fulgerător. Potrivit ultimelor conversații pe care acesta le-ar fi avut cu prietenii, timpul petrecut în camera cu oxigen ar fi fost mult mai mare decât cel declarat de către Clinica Nera.

Conform informțiilor obținute de RomaniaTV, timpul petrecut de Florin Mîțu Stoian în camera hiperbară a fost cu mult peste cele 75 de minute declarate de medicii clinicii private.

Astfel, ultimele mesaje ale artistului indică faptul că acesta ar fi stat două oră și jumătate în cameră, un timp îndelungat față de cel transmis de medici. Cu toate acestea, Petrică Mîțu Stoian se arăta încântat de tratament, afirmând că se simte bine și că nu i-a crescut tensiunea. În plus, acesta a ținut să sublinieze că rezultatele se observă la patru zile de la începerea tratamentului (vezi poze cu mesajele în galeria foto).

Cu puțin timp în urmă, fiica impresarului cântărețului, de profesie medic, acuza că timpul în care artistul ar fi fost absent de pe orice rețea de socializare pentru a participa la prima ședință cu oxigen hiperbaric a fost mai mare decât cel anunțat de medici.

“Telefonul, el stătea non-stop pe rețelele de socializare am văzut ca nu a fost activ între 16:30 si 17:21 în ziua cu tratatmentul respectiv. Am căutat să fac print-screen să arăt că nu a fost activitate în perioada aceea. Prima dată, medicii de la clinică au spus că tratamentul a durat 15 minute, acum au spus 75 de minute. Am găsit o conversație în care a spus că a intrat în cameră „Iată că au venit să mă ia să ma bage în cameră.”, a declarat Andreea Gușman, fiica impresarului, potrivit RomaniaTV.