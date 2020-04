Infectată cu noul virus, deși nu a mai ieșit de 3 săptămâni din casă. Care este explicația

Deși nu și-a părăsit locuința timp de trei săptămâni, o femeie a fost diagnosticată cu noul coronavirus. Iată cum a fost acest lucru posibil.

Rachel Brummert, o femeie din statul american Carolina de Nord, a declarat că a fost contaminată cu virusul SARS-CoV-2, cu toate că a stat izolată la domiciliu preț de trei săptămâni. Aceasta suferea deja de o boală autoimună, iar joi a fost testată pozitiv cu coronavirus. Prezentând deja probleme de sănătate, Rachel a stat în casă 21 de zile, izolându-se chiar de soțul ei, care locuiește într-o altă cameră.

„Nu am fost niciodată atât de bolnavă și nu mi-a fost niciodată atât de frică. Sunt îngrozită“, a mărturisit femeia.

Aceasta a manifestat multe dintre simptomele specifice bolii rezultate în urma infectării cu noul coronavirus. Vorbim de febră, tuse, pierderea mirosului, oboseală, dureri de cap și dificultate la respirație.

În ceea ce privește infectarea cu COVID-19, suspiciunile lui Rachel Brummert se îndreaptă către o doamnă care i-a livrat cumpărăturile la domicilui, pe parcursul celor trei săptămâni de izolare. Cu toate că nu a avut contact cu femeia, care îi lăsa plasele în fața ușii, Rachel crede că a fost contaminată după ce a atins produsele fără să aibă mănuși.

„Credeam că am făcut totul corect. Abia am avut vreun contact. Nici nu am atins-o“, a susținut femeia din Carolina de Nord.