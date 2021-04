Incendiu cu victime la una dintre cele mai iubite shaormerii din București. 14 autospeciale au intervenit de urgență

După incendiul desfășurat la un tramvai 41, un alt incident a avut loc în Capitală, după ce o shaormerie extrem de cunoscută a fost curpinsă de flăcări în noaptea de marți spre miercuri. În urma evenimentului, zeci de pompieri au acționat în forță pentru a stinge flăcările uriașe care s-au extins și la blocurile alăturate.

Un incendiu cumplit a distrus noaptea trecută o mare parte din incinta îndrăgitei shaormerii Distor Kebap, renumită pentru produsele sale extrem de gustoase și de apreciate de bucureșteni. Tragedia a avut loc pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, la fața locului intervenind imediat 14 autospeciale de stingere.

Din păcate, doi angajați aflați în interior în momentul izbucnirii incendiului au fost răniți, ca urmare a inhalării monoxidului de carbon prezent în aer.

La sosirea autorităților, angajații și zeci de locatari ai celor două blocuri afectate de foc au fost evacuați din zonă, reușind astfel să se evite o nenorocire și mai mare.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București, flăcrile uriașe au acționat atât în interiorul încăperii, cât și la exterior, afectând inclusiv acoperișul.

Cei care au alertat autoritățile au fost chiar angajații fast-food-ului, primele autospeciale ajungând la o distanță de 15 minute după efectuarea apelului. Martorii incendiului au povestit frica și spaima trăite atunci când au văzut dimensiunea incendiului și flăcările uriașe care se extindeau cu repeziciune.

”Am văzut flăcările, cât blocul erau. Am început să țip, am ieșit la bucătărie, la vecinii mei deja se spărseseră geamurile și mi-au spus să ies afară. Vă dați seama că am ieșit, dar nu sunt bună nici acum, sunt terminată”, a dezvăluit o locatară a blocului alăturat.