În timp ce își renova casa, un bărbat a găsit un mesaj vechi de 50 de ani scris în spatele tapetului. Cui aparținea

Cum ar fi să cumperi o casă, să te apuci de renovat și să descoperi lucruri inedite, ciudate? Ese și povestea unui britanic, care în timp ce își renova casa, a găsit un mesaj vechi de 50 de ani scris în spatele tapetului. După descoperire, bărbatul a aflat și cui aparținea respectivul mesaj.

În general, casele vechi pot ascunde lucruri, care la prima vedere par a fi fără o anume importanță.

Dar, când descoperi, spre exemplu, mesaje vechi de 50 de ani, deja acest lucru te pune pe gânduri.

Este și povestea unui britanic, care după ce a cumpărat o casă, s-a apucat să o renoveze. Astfel că, în timp ce își renova casa, a găsit un mesaj vechi de 50 de ani scris în spatele tapetului.

Mesajul fusese scris în 1975 de o anume Eileen Walmsley, în care se spunea:

Ulterior, bărbatul a luat legătura cu semnatara mesajului, care era adolescentă când a scris mesajul și are acum 60 de ani.Ulterior britanicul a aflat cum a scris Eileen ghicitoarea atunci când părinții ei i-au redecorat camera.

După ce cei doi au reluat legătura, femeia s-a declarat încântată să audă că poezia ei a adus un zâmbet pe fața cuiva după aproape 60 de ani, iar bărbatul avea să povestească pe internet despre ea:

„Acum își spune Eileen Palmer și are 60 de ani. După ce am găsit poezia am găsit-o și am luat legătura cu ea.”