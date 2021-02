În ce stare se află Măruță după ce s-a infectat. Ce probleme are Andra, din păcate

Cătălin Măruță este infectat cu noul coronavirus, motiv pentru care se află în carantină vreme de 14 zile. Acesta a dat noi detalii despre starea sa de sănătate, în direct, în emisiunea sa, pe care el o prezintă de acasă, cu ajutorul magicianului Magitot, care se află în platou, în calitate de invitat special, care îi primește și îi interviezează pe invitații emisiunii.

Deși Cătălin Măruță este cu zâmbetul pe buze, acesta a povestit stările prin care trece din cauza infectării cu noul coronavirus. Acesta a mărturisit că seara are stări febrile și că tușește. Însă, pentru Andra lucrurile sunt mai delicate, întrucât are dureri musculare.

”14 zile suntem acasa, starea de sanatate este buna, am doar stari de febra spre seara, mai tusesc din cand in cand, daca e pana acum, o să trec usor peste boala. Am ramas fara miros, fara gust, dar este un simptom specific. Andra este si ea infectata, ea are dureri musculare, Eva e cea mai energica dintre noi. David ne roaga sa ii facem teste in fiecare zi, pentru ca este departe de noi”, a declarat Cătălin Măruță în ediția de azi a emisiunii ”La Măruță”.