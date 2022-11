În ce relație se mai află Ovi cu Paula Seling, recent divorțată. Motivul pentru care artistul s-a întors în România. Interviu EXCLUSIV

Ovidiu Cernăuțeanu, Ovi pe numele său de scenă, artistul care alături de Paula Seling a clasat România pe locul 3, la Eurovision, în urmă cu ani buni, s-a întors în România la propunerea soției sale, de origine norvegiană, după ce a trăit mulți ani în țara natală a acesteia. Într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro, artistul a mărturisit prin ce peripeții a trecut de-a lungul carierei sale, în țările nordice și ne-a vorbit, totodată, printre altele, despre relația pe care o are în prezent cu Paula Seling, fosta sa colegă de scenă.

S-a întors în România datorită soției sale norvegiene

Suntem la lansarea unei cărți despre Danemarca. Dumneavoastră ați trăit într-o țară nordică. Ce amintiri mai aveți după acea experiență?

Foarte frumoase, pentru că eu am ajuns la vârsta de 20 de ani în Norvegia, una dintre cele mai frumoase țări nordice. Practic, muzical am crescut ca și artist, ca și compozitor în Norvegia.

Dar relația mea cu Danemarca a fost întotdeauna foarte strânsă. Piesa a doua pe care am înscris-o pentru Eurovision, când am reprezentat România, în 2014, alături de Paula Seling este chiar compus cu doi autori danezi, din Copenhaga. Devci am povești foarte multe legate de Danemarca în general. Sunt niște țări cu civlizații foarte ridicate, cu muzică pop de un nivel foarte mare.

Ce v-a determinat să vă întoarceți în România?

A fost un pic impulsiv toată decizia. Pe fondul rimului succes din 2010, când am reușit alături de Paula să urcăm pe locul 3, pe podium, eram foarte mult în România și soția, care este din Norvegia mi-a sugerat cum ar fi să încercăm o ședere în România. Dacă ne placem, mai stăm, dacă nu, ne întoarcem. Și iată-ne, după 11 ani, tot aici. E clar că ne priește.

,,Altfel nu am fi făcut acest pas”

Să înțeleg că și dânsei îi place în România…

Evident, pentru că altfel nici nu am fi făcut acest pas mare. Copiii, practic, s-au bucurat de jumătatea lor de a fi români, părinții mei, care au fost mult mai apropiați de ei. România are foarte multe lucruri bune și frumoase. Pentru noi, mutarea în România a fost de bun augur.

„Concertele din Groenlanda au fost cam întotdeauna pline de peripeții”

Povestiți-ne o întâmplare haioasă trăită de dumneavoastră într-o țară nordică..

Cred că cea mai nordică țară în care eu am fost este și sub auspiciul danez, mai exact Groenlanda. Acolo am avut nișe experiențe foarte interesante, pentru că ei sunt mai speciali, mai sălbatici puțin, iar concertele din Groenlanda au fost cam întotdeauna pline de peripeții.

Ca de exemplu? Povestiți-ne măcar una dintre aceste peripeții…

Pe românește, în timp ce cântam, s-au luat la bătaie în acel club, din senin. Repet, am trăit niște momente foarte interesante, dar eram la 20 de ani, la început de carieră.

Ce făceați în astfel de momente?

Evident că întrerupeam concertul. Venea paza, veneau cei de la Security. Un alt moment haios a fost când m-a luat unul dintre producătorii muzicali din studiou, pe snow-scooter, să facem o mică plimbare prin satul în care ne aflam noi. Iar eu am ieșit în blugi, într-o geacă de primăvară, de m-a dus cu snow-mobilul și am ajuns înghețat înapoi.

„Voi fi alături de ea”

Ce proiecte aveți în momentul acesta în România. Spuneați ceva de Paula Seling…

Momentan nu avem nimic în comun. Am un proiect foarte interesant, se numește pop-folclorica, în care-i am alături e frații Cazanoi și Eugenia Nicolae, un alt artist talentat de la noi. Chiar pe 25 noiembrie vom avea un concert la Clubul Țăranului Român. Ca de obicei, fiind un veteran al Eurovisionului sunt oimplicat în acest concept.

Mai exact, de cinci ani la rând sunt membru în juriul Elveției, iar acum, în luna decembrie, voi termina jurizarea pentru Eurovisionul elvețian. Tocmai am fost recent într-un campus de compoziție în Palma de Mallorca, unde am avut șansa să lucrez cu autori internaționali foarte cunoscuți, foarte mari și foarte buni, printre care și unul dintre autorii piesei lui Kylie Minoque. Cu siguranța, una dintre piesele pe care le-am compus sperăm să devină și ea un hit. Deci, o toamnă încărcată, cu de toate.

Cu Paula Seling mai țineți legătura?

Am vorbit recent. Am fost invitat dar nu am reușit să dau curs invitației spectacolului ei aniversar, de 25 de ani, care a avut loc la Chișinău. Dar cu siguranță, când va fi și la București, voi fi alături de ea.