Dacă vreți să vă înnoiţi garderoba sau aveți nevoie de un gadget nou și nu vreți să cheltuiți mult, este musai să știți în ce perioade ale anului sunt cele mai mari reduceri la haine sau la electrocasnice. În materialul care urmează vă prezentăm cele mai bune perioade de reduceri mari din an.

Când încep reducerile de vară

Majoritatea dintre noi alergăm după reduceri, însă puțini știu și în ce perioade din an sunt cele mai mari ieftiniri la haine și electrocasnice.

Dacă vreți să achiziționați mai multe produse și nu aveți bani suficienți, trebuie să fiți prevăzători și să urmăriți ofertele speciale.

De exemplu, pentru haine și încălțăminte de sezon, rece sau cald, sunt aşa-numitele perioade de soldare. Aceste perioade sunt: 15 ianuarie – 15 aprilie (soldările de iarnă) şi 1 august – 15 octombrie (soldările de vară).

Reducerile de vară se aplică la produsele de primăvară-vară ale anului curent, în special la tricouri, pantaloni scurți și haine subțiri.

Cele mai mari reduceri la haine

În ce perioade ale anului sunt cele mai mari reduceri la haine sau la electrocasnice.

An de an, comercianții desfășoară promoții în perioada 15 ianuarie – 15 aprilie. Vei găsi reduceri la majoritatea hainelor, produselor de frumusețe sau gadgeturilor.

La începutul lui februarie vor fi reduse doar produsele sezoniere. Acestea au rămas pe stoc precum îmbrăcăminte groasă, încălțăminte de toamnă-iarnă și echipamente pentru sporturile de iarnă.

Astfel, dacă vrei să achiziționezi produse de calitate pentru iarna următoare, perioada 15 ianuarie-15 aprilie este cea mai bună perioadă pentru a le căuta.

Când încep reducerile la Zara

Reducerile la Zara sunt urmărite de toată lumea, însă dacă vrei să să-ți achiziționezi produsele mult dorite la prețuri mici, trebuie să ții cont de anumite aspecte.

Atât reducerile de vară, cât și cele de iarnă, sunt listate pe site-ul oficial la ora 22:00, în ziua de dinainte de a începe reducerile în magazin.

De exemplu, dacă reducerile în magazine încep oficial pe 15 ianuarie, pe 14 ianuarie seara sunt listate produse care vor fi reduse. De regulă, cele mai populare piese vestimentare, precum paltoanele, gecile, dispar cel mai repede din stocuri.

Perioadă reduceri Spania

Dacă aflați în altă țară, de exemplu Spania, trebuie să luați în calcul în ce perioade sunt cele mai mari reduceri la haine. Nu vei găsi în altă parte prețuri mai reduse ca-n magazinele din Barcelona.

Perioada soldurilor începe din 7 ianuarie până la finalul lunii martie. Reducerile de vară se desfășoară în perioada 1 iulie-31 august.

Pentru Barcelona, am selectat o serie de zone de shopping, de unde vă puteți achiziționa produse super-reduse.

Placa Catalunya, Passeig de Gracia si Rambla de Catalunya, Magazine Universale, El Corte Ingles, Las Arenas Shopping Center și La Roca Village, sunt accesibile tuturor celor care vor să facă shopping de calitate.

Mall reduceri

În ce perioade ale anului sunt cele mai mari reduceri la haine sau la electrocasnice. Conform prevederilor legale, reducerile de tip soldare sunt permise în mall-uri în i în decursul a două perioade pe an.

De obicei, intervalele sunt 15 ianuarie – 15 aprilie şi 1 august – 31 octombrie, pe o perioadă de maximum 45 de zile. Reducerile pot ajunge până la 70%.

Comercianții trebuie să țină cont ca prețul reduse să fie inferior prețului de referință.

Cel la care se vindea produsul înaintea aplicării discountului, în acelaşi spaţiu de vânzare, în perioada ultimelor 30 de zile.

Reduceri de vară haine

La fel ca și reducerile de iarnă, soldările de vară au loc în fiecare an în perioada 1 august – 15 octombrie. În această perioadă vei găsi haine destinate sezonului de vară, cu bulinele de reduceri, atât în magazinele fizice, cât și online.

Reduceri primăvară

Și primăvara putem avea un Black Friday. Comercianții s-au gândit să facă reduceri mari la haine, electrocasnice etc, după sărbătorile de iarnă.

„Black Friday de Primăvară” nu are o dată anume, iar fiecare magazin își poate alege perioada de desfășurare după pofta inimii.

Pentru a fi la curent cu toate promoțiile magazinelor, trebuie să consultați site-ul blackfriday.ro.

Black Friday, una dintre cele mai mari perioade de reduceri din an

Dacă vorbim de electronice şi electrocasnice, ne putem baza pe Black Friday şi săptămânile dinaintea sărbătorilor importante. „Vinerea Neagră”, originară din SUA, deschide sezonul de cumpărături de Crăciun.

Și românii sunt mari amatori de Black Friday, mai ales că în perioada respectivă își pot achiziționa produse pentru casă la prețuri foarte mici.

Marile lanțuri de magazine de electronice şi electrocasnice din România aplică reduceri la toate produsele de pe stoc, unele dintre ele ajungând să aibă discounturi de 70-80%.

Reduceri la electrocasnice sunt și în săptămânile dinaintea Paştelui. Atunci cererea pentru produse electronice creşte enorm, iar magazinele mai scad din preţul produselor.