În ce casă s-a mutat Vladimir Drăghia. Arată senzațional. Imagini desprinse, parcă, din New York

Vladimir Drăghia are o viață frumoasă, mai ales de când Alice Cavaleru a adus-o pe lume pe Zora, care a început să crească. Conștienți de faptul că familia lor va avea nevoie de mai mult spațiu, cei doi au decis să se mute în casă nouă.

Deși în plină pandemie, Vladimir se pare că duce bine, mai ales după ce ama flat că, alături de familie, a decis să se mute în casă nouă, o adevărată bijuterie. Apartamentul se află în capitală, și după cum povestește chiar el, s-au decis să-l amenjeze în stil contemporan, cu ajtorul colegilor de la biroul lor de arhitectură,. Anunțul a fost făcut de Vladimir chiar pe pagina oficială a complexului unde locuiesc acum, publicând și câteva fotografii cu apartamentul, care arată foarte modern.

„Am vizitat azi clădirea în care ne vom muta în curând. Am fost cu Alice, cu Zora, cu Ioco și am sunat-o și pe maică-mea, să fim chiar tot familionul. :-). Și cum stăteam noi așa, sub apus, mi-am numărat binecuvântările-n gând și parcă au dispărut pentru câteva clipe grijile, virusul, tot. E plăcut să te poți opri câteodată să privești în jur. Iar dacă nu îți place ce vezi, fă să-ți placă’, a publicat Vladimir Drăghia pe rețelele de socializare.