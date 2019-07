În căutarea lui Yeti! FBI tocmai a publicat dosarul Bigfoot

FBI este încăutarea lui Bigfoot. Ce arată dosarul? A existat sau nu Yeti? Experții Biroului Federal de Investigații au dezvăluit ceva ce spulberă misterele deceniilor trecute.

FBI spulberă mistere de zeci de ani despre Yeti

Biroul Federal de Investigații a dezvăluit anul acesta una dintre cele mai mari mistere care au rămas neelucidate multă vreme. Dosarul Bigfoot indică cele mai importante detalii precum rezultate ale analizelor de păr despre care se credea că ar fi aparținut unui Yeti. Bigfoot este descris drept o creatură care seamănă cu o maimuță, cu o înălțime între 2-3 metri și cu aproximativ 230 de kilograme, acoperit în totalitate cu blană. În unele zone s-a crezut că este de culoare maro=întunecat, iar în altele roșcat-întunecat.

Toți și l-au imaginat locuind în pădure, în special în regiunea de nord-vest dintre Pacific. Misterul de nenumărați ani a fost distrus! Peter Byre, director al Centrului de Informare Bigfoot, a cerut ajutorul FBI-ului pentru teste specializate, conform New York Times. Din păcate, Biroul Federal de Investigației i-a spulberat orice speranță. Răspunsul pentru Byrne a fost: firele de păr aparţin unui cerb. FBI a fost întrebat de nenumărate ori în ultimul an dacă a testat eșantioane de păr pentru posibilele descoperiri ale unui Bigfoot. „Cu toate acestea, nu am reușit să găsim referințe la astfel de examinări în fișierele noastre”, a susținut Cochran, cercetător.

Nu există dovada existenței lui Yeti

Peter Byrne avea o mostră din 15 fire de păr atașate de o bucată mică de piele care a fost „prima pe care am obținut-o în șase ani pe care noi o simțim că poate fi de importanță”, a scris el.”Ocazional, de la caz la caz, în interesul cercetării științifice, facem excepții de la această politică generală”, s-a adresat acesta FBI-ului.

„Cu această înțelegere, vom examina părul și țesutul menționat în scrisoarea dvs”, a răspuns sursa citată. Astăzi, căutarea lui Bigfoot a devenit șablonul unor emisiuni precum „MonsterQuest” și „Finding Bigfoot”. Cu toate că acum nu mulți oameni iau în serios existența lui Yeti, în anii 1970 totul era la extrema cealaltă.