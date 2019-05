În cât timp se oprește funcția creierului după ce murim. Ce se întâmplă în acest interval

Oamenii de știință au efectuat un studiu în urma căruia au descoperit că funcția creierului nu se oprește imediat după ce murim. Rezultatele studiului, care au fost publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, au dat peste cap tot ceea ce se știa până în prezent despre acest subiect.

Oamenii au fost întotdeauna curioși să afle ce se întâmplă în corpul uman imediat după moarte. Din cercetările făcute în trecut s-a tras concluzia că încetarea bătăilor inimii duce automat la oprirea circulației sangvine, ceea ce face ca, din lipsa oxigenului, funcțiile creierului și ale celorlalte organe să înceteze în succesiune foarte rapidă.

Se pare că ne-am înșelat. Nu e deloc așa, susțin cercetătorii care au participat la cel mai recent studiu din domeniu.

Funcția creierului se oprește la 10 minute după ce murim

Cercetătorii au studiat activitatea cerebrală a mai multor pacienți pentru a ajunge la concluzia studiului. Patru pacienți internați la o secție de terapie intensivă, aflați în fază terminală, au fost deconectați de la aparate. În urma experimentului s-a descoperit că activitatea cerebrală a fost diferită la fiecare dintre pacienți în momentele de dinainte și de după moarte.

Unora dintre pacienți le-a încetat funcția creierului înainte de a muri, dar în cazul unui pacient s-a înregistrat activitate la nivelul creierului atât înainte cât și după moarte. Mai precis, activitatea cerebrală a încetat abia după 10 minute și 38 de secunde de la deces.

Un alt studiu a fost efectuat de cercetătorii de la Universitatea din Michigan pe șobolani care aveau electrozi conectaţi pe suprafaţa creierului. Acestora li s-a injectat clorură de potasiu, iar inima li s-a oprit. Activitatea cerebrală nu s-a oprit imediat, deși șobolanii se aflau în moarte clinică. Creierul a mai prezentat semne de activitate și la 30 de secunde după ce animalele au intrat în moarte clinică.