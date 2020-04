Imaginile sunt șocante! Se întâmplă chiar acum în China, iar urmările pot fi devastatoare

Criza pandemiei de COVID-19 i-a făcut pe mulți să aplaude regimul totalitar chinez pentru felul în care a reușit să impună un control total al populației pentru a învinge noul virus. Inițial, China a fost acuzată în ianuarie că a ascuns gravitatea situației, dar imediat ce oficialii au decis izolarea până când boala pierde teren, izolare a fost. Azi, China începe să iasă din dezastru…dar binele se poate sfârși curând, căci data de 4 aprilie 2020 ar putea deveni istorie.

Pe 20 martie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a susținut că: ”Wuhan dă speranță restului omenirii, arătând că până și cele mai grave situații pot fi depășite”.

Primul motiv de speranță a venit pe 18 martie, când nu a fost anunțat niciun nou caz transmis local, toate victimele anunțate provenind de la persoane venite din străinătate. La acea dată, Italia depășise deja China ca număr de decese. Cu toate acestea, țara rămâne criticată, chiar dacă majoritatea observatorilor recunosc că aceștia au ținut în frâu epidemia cu ajutorul unui ”barem” care ar putea funcționa numai într-un stat totalitar.

Așadar, pe 18 martie se zărea o umbră de speranță, însă câteva zile mai târziu, pe 4 aprilie, dornici să se bucure de aer din nou, chinezii au ieșit în număr mare afară, lucru care i-ar putea aduce aproape de al doilea val.

Un număr mare de oameni au început să se adune în zone turistice în marile metropole, în pofida restricțiilor autorităților. În fotografiile de la stațiunea de munte din Huangshun, provincia Anhui, se pot vedea mii de oameni aglomerați în spații mici, mulți încă purtând măști sanitare.

Overflowing with tourists, the Huangshan scenic area in Anhui, #China halts ticket sales on Apr. 5 as it reaches the daily limit of 20,000 tourists. Staff workers there say Anhui residents can enter the scenic spot for free. https://t.co/H51oEoUgXx pic.twitter.com/myljKYyYnF

— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) April 5, 2020