Imaginile sunt cutremurătoare! Momentul în care un biciclist este strivit intenționat de un șofer, aproape de București

Imagini cutremurătoare surprinse la câţiva kilometri de Bucureşti! Momentul în care un biciclist este strivit cu intenţie de un şofer a fost filmat.

Alex Filip, pilot de raliuri, a trecut prin momente greu de imaginat după ce a fost lovit de o maşină, în Corbeanca. Acesta se afla pe bicicletă în momentul accidentului şi îşi făcea antrenamentul obişnuit. Bărbatul a scris pe pagina sa de Facebook cum s-a întâmplat totul.

Am trecut prin clipe de spaimă şi atunci când am realizat că voi fi făcut terci între două maşini, dar şi când m-am ridicat de pe jos, iar cu ochiul drept nu mai vedeam nimic. Şi toate astea amplificate de responsabilitatea creşterii unui copil de aproape 10 ani”, a scris Alex Filip, miercuri, pe pagina de Facebook.

“Ieri am ieşit cu bicicleta la antrenamentul de seară și aveam în plan bucla mea clasică de 75km. Din păcate, am parcurs doar vreo 5km pentru că șoferul unei mașini a decis la un moment dat să mă tot șicaneze, totul, pe scurt, terminându-se cu faptul c-a frânat brusc și a virat spre mine cu intenția clară de a mă lovi. Ceea ce s-a și întâmplat. Mașina lui m-a proiectat într-o alta parcată și apoi alte câteva tumbe până într-un cap de pod. Episodul a avut loc aproape de casă, la mine-n comuna Corbeanca.

În urma loviturilor suferite, Alex Filip a fost transportat de urgenţă la Spitalul Elias, unde i s-au făcut mai multe investigaţii medicale. Din fericire, rezultatele au arătat ca accidentul nu i-a lăsat răni grave.

După accidentul suferit, pilotul de raliuri a pus problema lipsei pistelor de biciclete, dar şi cea a şoferilor inconştienţi.

“Pentru unii șoferi, a fi biciclist e semn de inferioritate. Cum adică să opresc în spatele unuia și să-l depăşesc abia atunci când am spațiu de 1.5m? Păi ce mă, vă credeți în Elveția? Dacă tot am văzut asfaltul de foarte aproape, profit de ocazie și zic:

– biciclistul este un participant la trafic precum oricare altul

– biciclistul are drepturi și obligații clare

– pentru că România nu are piste pentru bicicliști, ne deplasăm pe șosele sau străzi

– obligația șoferului este să-i acorde biciclistului spațiu de siguranță de min 1.5m”, a mai scris Alex Filip.