Imaginile pe care Delia le-ar şterge de pe internet. Cu cine s-a iubit înainte de a se căsători, vedeta este complet schimbată

Delia este în prezent una dintre cele mai iubite și apreciate soliste din showbiz-ul românesc. În ultimii ani, vedeta și-a construit o imagine de invidiat. Este jurat la o emisiune tv de ani buni și are o căsnicie trainică cu Răzvan Munteanu. La începutul carierei sale, lucrurile stăteau total diferit. Delia arăta complet diferit și a fost implicată în relații amoroase cu bărbați celebri din showbiz. Puțini își mai aduc aminte de idilele Deliei, care țineau primele pagini ale tabloidelor din România!

Imaginile pe care Delia nu ar vrea să le mai vadă

Delia nu mai are nevoie de nicio prezentare! Solista are carieră de succes și de o familie superbă. Ea este căsătorită de ani buni cu Răzvan Munteanu. În trecut, viața Deliei Matache nu era deloc așa! Jurata de la iUmor s-a iubit cu mai mulți bărbați celebri, printre care și un fost fotbalist. Înainte a-și cunoaște sufletul pereche, Delia a trecut prin mai multe relații eșuate. În plus, diva era total schimbată în urmă cu ani buni. Cu siguranță, imaginile de la începutul carierei le-ar vrea șterse definitiv.

A pozat topless într-o revistă

În urmă cu mai bine de 15 ani, Delia lupta să se impună pe piața muzicală din România. Purta haine extravagante, sclipicioase și arăta mai mult decât era cazul pe scenă. Mai mult de atât, solista a fost chiar protagonista unor ședințe foto incendiare, pe care, cu siguranță, le regretă, conform unui top făcut de CIAO.RO. În 2012, Delia apărea pe coperta revistei FHM! Ea a acceptat la vremea respectivă să apară topless, acoperindu-și bustul doar cu mâinile.

Cu cine s-a iubit înainte de a se căsători

Nici viața ei amoroasă nu a fost lipsită de peripeții! Prima iubire a Deliei a fost Ovidiu Anton, bărbatul pe care l-a întâlnit pe scena X Factor, acolo unde cântăreața era în postura de jurat. Nu au avut niciodată o relație, dar ea mărturisea că i-a făcut ochi dulci.

„Am crescut împreună, chiar aici, la Palatul Copiilor, în același grup de muzică. De ce eram leșinată după tine, vreau să știu? A fost oarecum prima mea dragoste. El n-a știut asta! Mie îmi plăcea foarte tare atunci, iar el mă ignora”, declara artista în urmă cu ceva timp.

Prima relație asumată a Deliei a provocat multă vâlvă în presă! A fost cea cu omul de afaceri Florin Moldoveanu, care s-a terminat nu în termeni tocmai buni. Delia Matache și bărbatul s-au cunoscut în 2003 și au fost împreună timp de doi ani. Atunci se zvonea că afaceristul ar fi înșelat-o. După șase ani timp cât au stat despărțiți, Delia s-a împăcat cu Florin Moldoveanu, deși acesta era căsătorit cu o altă femeie. Pentru că era amorezată de afacerist, ea a acceptat să aștepte divorțul acestuia, dar în cele din urmă, Florin Moldoveanu nu a vrut să se mai despartă de soția lui.

A fost într-o relație și cu Edi Iordănescu

Fiul antrenorului Anghel Iordănescu, Edi, a fost și el unul dintre iubiții Deliei Matache. Cei doi s-au iubit doi ani, dar relația lor s-a stricat când s-a zvonit că acesta ar fi înșelat-o pe Delia. În plus, la vremea respectivă au fost făcute publice imagini video din intimitatea ei cu Edi.

Următoarea relație a fost cu solistul Matteo! Deși se credea că se vor căsători, cei doi s-au despărțit subit după nici trei ani de relație. După separare, Delia și cântărețul au rămas în relații bune.

În 2012, Delia renunța la viața de burlăciță și se căsătorea cu Răzvan Munteanu, după ce fusese cerută în căsătorie în vacanța din Thailanda.

Vezi și: Delia, imagini incendiare în costum de baie. Artista i-a înnebunit pe admiratori cu formele ei