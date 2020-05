Imagini uluitoare! Cum arată, de fapt, insula Belina. Oaza de lux a lui Liviu Dragnea a fost filmată în premieră

Printre multe scandaluri în care a fost și este implicat în continuare fostul lider PSD, Liviu Dragnea, se află și subiectul Insula Belina, subiect despre care s-a tot discutat, ba mai mult, zilele trecute premierul Orban anunța că zona respectivă va reintra în posesia statului.

„Oh, Belina! Am o veste bună să vă dau. După o lungă perioadă în care insula Belina și brațul Pavel au rătăcit prin mâinile prietenilor din Teleorman ai PSD și ai lui Dragnea, azi insula va reveni în administrarea statului, fără contractele pe care le încheiase Consiliul Județean, adică beneficiarul Tel Drum.”, declara vineri premierul Orban.

Povestea Insulei Belina începe undeva prin 2013, când printr-o Hotărâre de Guvern, dată în 17 noiembrie 2013, se aproba trecerea a unei părți din domeniul public al statului către Consiliu Județean Teleorman care, la rândul său a încheiat un contract de închiriere cu celebra firmă Tel Drum, conform procurorilor, în spatele căreia se afla Liviu Dragnea. Intenția declarată atunci de Consiliul Județean Teleorman, dovedită ulterior a fi o minciună, era aceea de a administra zona respectivă, pentru a construi acolo un loc de agrement în interes public.

Realitatea a fost și este, în continuare, cu totul alta, din păcate, iar oamenii din zonă povestesc că pe Insula Belina era imposibil să intre cineva din afară, având în vedere că aici exista pază armată în permanență. În loc de ceea ce se declarase inițial, și anume construirea unui loc de agrement, insula a devenit domeniu privat de pescuit și era în plan ca acolo să se construiască o zonă de lux pentru mai-marii PSD și numai. Din momentul trecerii în administrarea CJ Teleorman a devenit locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea, recunoscut ca fiind un mic paradis lângă Dunăre.

Cei de la DIGI24 au reușit, cu greu de altfel, să pătrundă în ceea ce se vroia a fi paradisul lui Liviu Dragnea, și au reușit să filmeze ce se află pe celebra insulă, printre care o construcţie cu aproximativ 10 camere în care erau cazaţi liderii PSD atunci când poposeau pe insulă. Din multele mărturii ajunse în presă, una dintre ele povestește cum ajungea Liviu Dragnea și invitații săi pe celebra insulă. Dragnea își lua apropiații și îi ducea pe Insula Belina cu elicopterul.

”Prima oară când m-am dus acolo, cu ani în urmă, am aterizat singur şi erau multe bălării. În urma unui transport al domnului Dragnea, când am aterizat pe insulă, am vorbit cu un administrator de acolo şi i-am solicitat să degajeze terenul, pentru că nu se putea ateriza. Ulterior, m-am dus cu domnul Dragnea şi era o platformă în construcţie. Am observat că terenul era compactat şi era beton pe câţiva metri pătraţi. Am aterizat pe acea platformă. (…) Acea placă de beton nu poate fi considerată heliport. Pentru heliport trebuie să aibă autorizaţie de la autorităţi şi, din punct de vedere tehnic, pentru a putea ateriza, platforma trebuie să reziste la presiunea de aterizare a elicopterului. (…) L-am transportat cu domnul Dragnea şi pe aghiotantul acestuia, Adrian de la SPP, precum şi alte persoane a căror identitate nu o pot spune. Cel mai mult am transportat patru persoane. În perioada campaniei, de obicei vara, mergeam cu domnul Dragnea în ţară şi apoi îl lăsam pe insula Belina.„ povestește Constantin Apăvăloaie, pilot.