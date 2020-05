Imagini rare cu Dalida din Las Fierbinți și soțul ei! Actrița de la PRO TV, despre începutul poveștii lor de iubire: “Nu mi-a plăcut de el la început”

Imagini rare cu soțul cunoscutei actrițe din Las Fierbinți! Dalida aduce în prim-plan povestea ei de dragoste și mărturisește cum a început totul. Ce spune Ecaterina Ladin despre bărbatul care i-a furat inima?

Imagini rare cu Dalida și Las Fierbinți și soțul ei

Ecaterina Ladin a devenit cunoscută în România cu ajutorul personajului Dalida din Las Fierbinți. Cu toate că este o persoană publică, a reușit să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Povestea ei de dragoste este parcă inspirată din filme – el administrator al unei plaje, iar ea angajata lui. Cei doi s-au îndrăgostit la Costinești, prin intermediul unor prieteni comuni, pe vremea când serialul celebru în care joacă nu apăruse.

”L-am cunoscut prin intermediul altor prieteni de-ai noștri, dar i-am fost angajată. Cumva el administra plaja de la Costinești. Eu neavând de muncă atunci, nu jucam, înainte de a începe ”Fierbințiul” (n.r. serialul Las Fierbinți). Presupun că i-a plăcut cum muncesc și s-a îndrăgostit de mine. A fost așa o chimie. Ne-am întlnit la momentul potrivit, când eram maturi, nu mai eram copii. Cred că i-a plăcut stabilitatea mea și puterea de muncă. Mie de el nu mi-a plăcut la început. Nu că nu mi-a plăcut, dar nici prin cap nu-mi trecea că el ma invită la film ca un fel de întâlnire”

Ecaterina Ladin (Sursa: protv.ro)

„Copilul meu se uită la serial, dar mă acceptă pe TV”

Actrița a declarat că are o singură suferință – nu-și poate vedea copilul atât pe cât ar vrea. Filmările lungi o împiedică deseori să-și vadă fiul chiar și înainte de culcare. Totuși, cele două luni libere pe an pe care le are la dispoziție după ce episoadele sunt gata le petrece exclusiv cu familia.

”Copilul meu se uită la serial, dar mă acceptă pe TV. Dacă se întâmplă să vin acasă de la filmări și să nu reușesc să mă demachiez, atunci nu mă primește în casă. Mă trimite la baie să ma șterg pe față, ca să fie mama lui, nu ce vede el la televizor.”, a mai spus actrița.