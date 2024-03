Imagini pe care nu te mai saturi să le privești. Cum arăta Daciana Sârbu în tinerețe. Soția lui Victor Ponta poza provocator, cu greu o recunoști

Daciana Sârbu și Victor Ponta formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din peisajul monden și lumea politică. S-au căsătorit în anul 2006 și au împreună trei copii.

Daciana Sârbu a ajuns la frumoasa vârstă de 47 de ani și arată mai bine ca niciodată. În tinerețe, soția lui Victor Ponta era considerată o fată de bani gata.

Cu toate acestea, Daciana nu a pus la suflet criticile celorlalți. Cu timpul s-a schimbat foarte mult din punct de vedere psihic, dar și fizic.

„La începutul carierei mele, aveam cu 15 kilograme mai mult și eram brunetă. Și nu m-am gândit niciodată până atunci să mă fac blondă și în nici un caz să slăbesc.

Am slăbit pentru că am resimțit șocul mutării în București. Plus că am ajuns la concluzia că nu mai puteam fi în starea aceea. A fost un an și jumătate în care mâncăm puțin, am făcut sport”, a mai spus soția lui Victor Ponta.