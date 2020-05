Imagini nemaivăzute cu Marius Tucă și Dan Diaconescu! Cum arătau ei, la 20 de ani, la începutul carierei în presă

Îi leagă domeniul, dar și câteva trăiri, căci au suportat sărăcia împreună, iar pe scările ascensiuniii tot așa au urcat. „Eu și Marius Tucă eram atât de săraci, încât dormeam în tren”.

Imagini nemaivăzute cu Marius Tucă și Dan Diaconescu, la începutul carierei în presă

Marius Tucă (53 de ani) și Dan Diaconescu (52 de ani) sunt acum nume sonore în mass media din România, însă puțini și-i mai amintesc la începuturile lor în presă. În fotografiile de mai jos, realizate în anul 1991, apar cei doi, pe vremea când erau reporteri la Curierul Național, primul cotidian nou-înființat după Revoluție, sub conducerea lui Valentin Păunescu. Primul număr a apărut la data de 5 decembrie 1990, iar publicația a fost o adevărată școală de presă pentru jurnaliști care au ajuns mai târziu nume mari în branșă.

Imaginile au fost realizate la vremea aceea de fotojurnalistul Liviu Mânecan și au fost publicate zilele trecute pe pagina personală de Facebook.

Dan Diaconescu, pe atunci 24 de ani, iar Marius Tucă, 25, apar cu pachetele de ziare în mâna. Explicația pentru acest fapt a dat-o chiar Cristina Teodorescu, fostă colegă la Curierul Național cu cei doi: „A fost ziua in care ne-a pus Horia (n.r. Horia Alexandrescu, director general) să vindem ziarul în stradă. Am făcut echipă cu Pope, Liviu Popescu, Dumnezeu să-l odihnească. Am vândut în față la Orizont și ne-am clasat pe locul doi, după, evident, Dan si Marius. Ei au vândut la Universitate”.

„Eram atât de săraci, încât dormeam în tren”

În spatele plăcerii de a-și face meseria stătea sărăcia. Fostul patron OTV a povestit, în 2013, în cadrul emisiunii ”Răi da buni”, că el și Tucă erau atât de săraci, încât nu aveau unde să doarmă vara, atunci când căminele studențești erau închise pentru renovare.

„Mergeam în Gara de Nord, așteptăm primul tren spre Caracal, ne culcam în tren, ajungeam în Caracal, unde fiind nod feroviar, trenul se întorcea îndărăt în București. Astfel, reușeam să dormim toată noaptea. Nu plăteam bilet, îi dădeam ceva nașului. La 6 dimineață eram înapoi în Capitală și mergeam unde aveam serviciul”, a spus Diaconescu.