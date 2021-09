Imagini nemaivăzute cu Andreea Marin de la 1 an și până la 18. Cum arăta zâna în primii ei ani FOTO

Andreea Marin și-a surprins fanii! Vedeta a decis să dezvăluie câteva fotografii făcute pe când avea o vârstă fragedă, așa că nu mulți au mai văzut-o în asemenea ipostaze. Zâna a deschis ‘cutia cu amintiri’, dar nu a uitat de admiratorii săi din mediul online.

Andreea Marin a postat mai multe fotografii pe o rețea de socializare, așa că mulți s-au bucurat enorm când au văzut cum arăta aceasta în copilărie. Vedeta a recunoscut că a petrecut 10 ore privind pozele în care apar persoanele care au avut un impact imens asupra vieții sale.

„Ieri am petrecut 10 ore cu mine și amintirile dragi. Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi…”, a zis Andreea Marin, pe Instagram.