Imagini extrem de rare în România, unde mai multe păsări flamingo au fost zărite pe Lacul Tuzla

Zeci de păsări flamingo poposesc zilele acestea pe Lacul Tuzla din județul Constanța, oferind imagini senzaționale. Asemenea priveliște este extrem de rară și de o frumusețe deosebită.

62 de păsări flamingo au fost surprinse, ieri, pe Lacul Tuzla, de către fotograful constănțean Florin Călugăreanu. El a mărturisit că a stat ore întregi să la fotografieze și să le studieze. O asemenea ocazie să vadă delicatele păsări este foarte rară, așa că a vrut să profite din plin.

Florin a spus că a aflat în urmă cu 3 ani de faptul că păsările vin în nordul județului Constanța, într-o zonă din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Timp de patru ore a admirat fotograful păsările deoarece a vrut să facă pozele perfecte.

”Aflasem acum 3 ani că păsările flamingo vin în nordul județului Constanța, într-o zonă din cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării. Am stat stat 4 ore să le admir, pentru că am vrut să văd mai multe împerecheri și să le prind în zbor. Femelele mâncau și masculii au plecat lângă o insulă. Am înțeles că este posibil ca masculii să construiască și cuiburi acolo, ceea ce ar fi minunat. Niciodată aceste păsări flamingo nu au rămas la noi în țară, au trecut doar pentru scurt timp, în migrație”, a declarat pentru Discover Dobrogea, fotograful constănțean Florin Călugăreanu.