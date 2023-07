Imagini de vis de la nunta Gabrielei și a lui Dani Oțil. Cei doi s-au cununat într-un decor feeric

Zi mare pentru Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu! Cei doi au ales să-și unească destinele într-un decor de vis. Nelipsit de la marele eveniment a fost și fiul lor, Tiago. Cununia religioasă a avut loc la o biserică din București.

După ani de așteptare, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au decis să se cunune religios. Alături de ei au fost și nașii, Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu dar și familia și prietenii apropiați. Cei doi au atras atenția prin ținutele pe care le-au purtat. Mirele a optat pentru purtarea unui costum negru, foarte elegant, în timp ce mireasa a optat pentru o rochie albă de prințesă.

Cel care a ajuns primul la cununie a fost vedeta de la Antena 1. La ora 15.00, îndrăgitul prezentator își aștepta cu nerăbdare viitoarea mireasă, care s-a lăsat așteptată. După câteva clipe de așteptare, Gabriela Prisăcariu a intrat în biserică la brațul nașului.

După cununie a urmat așteptata petrecere, care a avut loc la un restaurant de lux. Decorul a fost unul desprins din basme. Arcadele erau unele din flori naturale. Mai mult, invitații au avut la dispoziție o pisicină dar și preparate speciale și muzică pe toate gusturile.

„Nu îi spunem nuntă, deși o să fie o nuntă. Am găsit și locația, este superbă. Ne-am schimbat chiar și data pentru că locația nu era disponibilă când voiam noi. Noi am vrut neapărat în aer liber. Locația asta nu are nevoie de descriere.

Noi am ales-o pentru că este absolut superbă, o să facem aici pe piscină, frumos afară, iar în față avem lacul. Mai frumos de atât nu se poate. Au mai multe locații în funcție de numărul de invitați, de tot. Oamenii ăștia chiar s-au gândit la tot”, spunea Gabriela Prisăcariu înainte de nuntă, despre organizarea evenimentului, conform Click.