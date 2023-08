Imagini cu un puternic impact emoțional. „Asta este cea mai gravă accidentare din MMA” – VIDEO

Momente îngrozitoare într-o gală de MMA desfășurată la Moscova. Meciul dintre Grigoriy Ponomarev și Mukhamad Vakhaev s-a terminat după doar 40 de secunde, după ce primul sportiv s-a accidentat și a ajuns la spital cu piciorul rupt. Fanii se tem că acest moment i-ar putea grăbi finalul carierei.

Meciul dintre Grigoriy Ponomarev și Mukhamad Vakhaev a fost unul dintre cele mai așteptate dueluri din gala MMA ACA 161, desfășurată la Moscova. Doar că această confruntare s-a terminat după doar 40 de secunde, după o accidentare groaznică. Cei doi au început meciul aprig, iar Grigoriy Ponomarev a fost mai insistent. Doar că după ce unul dintre atacurile lui a fost respins a căzut la podea, cu piciorul stâng sub el. Comentatorii au strigat îngroziți în momentul în care au văzut imaginile și au realizat imediat că este vorba de o accidentare foarte gravă.

I’m warning you now. This is a horrible, potential career ending injury.

Grigoriy Ponomarev destroys his leg/knee/everything at ACA 161. Wait for the replay pic.twitter.com/JTN4oAdrYH

— caposa (@Grabaka_Hitman) August 11, 2023