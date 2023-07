Imaginea cu mai mulți preoți și o divă care le apare în cale a înnebunit internetul în România. Toți au fost uimiți când au văzut

O imagine surprinsă în România a ajuns virală în mediul online! În doar câteva ore, fotografia a ajuns la oameni din toate colțurile lumii. O parte dintre internauți au apreciat talentul fotografului, în timp ce alții au făcut haz de situație. Cum arată fotografia care a uimit Internetul?

Un cunoscut fotograf român a surprins o cadru, pe care foarte rar îți e dat să-l vezi. În imaginea care a ajuns virală, fotograful a surprins mai mulți preoți care par că se îndreaptă undeva. Îmbrăcați în haine preoțești, în diverse culori, aceștia stau așezați în coloană.

La un moment, din partea total opusă vine o femeie îmbrăcată elegant. Rochia mulată neagră nu numai că-i pune în evidență corpul, dar se și potrivește cu contrastul fotografiei. Diva a accesorizat rochia cu o pereche de pantofi cu toc dar și cu o geantă aurie. Fiecare își vede de drum, iar niciun preot nu sesizează prezența femeii.

Fotografia care a ajuns virală a fost surprinsă în Oradea, de către un fotograful Camara Vasile. Nu numai fotografia le-a atras atenția oamenilor ci și descrierea:

În doar câteva ore, postarea a fost apreciată atât de români cât și de străini. Imaginea s-a bucurat de un număr mare de aprecieri.

Internauții care au văzut fotografia nu au ezitat să-și exprime părerea vis-a-vis de aceasta. În timp ce o parte dintre persoane au apreciat talentul fotografului, altele au lăsat comentarii ironice. O parte dintre ele au fost de-a dreptul amuzante.

”Her dress is nicer than theirs”, în traducere ”Rochia ei este mai frumoasă decât a lor”

”Walk of shame?”

”Când trece ispita ”

”Lovely woman in a beautiful dress and old men in dresses.Great photo”, în traducere ”Femeie încântătoare într-o rochie frumoasă și bătrâni în rochii. Poză minunată”

”Fiecare cu drumul lui!”, au fost doar câteva dintre reacțiile internauților.