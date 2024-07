Imaginea cu care Selly și-a pus pe jar fanii: “Vei fi tătic?”. Cum s-a fotografiat cu Smaranda, iubita lui

După ce a organizat festivalul de la malul mării, Selly se relaxează alături de iubita lui, în vacanță. Cei doi au postat câteva fotografii pe internet, iar una dintre ele i-a pus pe gânduri pe cei care îi urmăresc. Reacțiile nu au întârziat să apară.

Fotografia care le-a dat de gândit fanilor lui Selly

Pe numele lui Andrei Șelaru, vloggerul Selly are o relație de câțiva ani cu Smaranda Știrbu, o tânără studentă la Medicină. Cei doi petrec mult timp împreună, iar în prezent se află în vacanță, pe Coasta de Azur. Cei doi se bucură de relaxare, dar nu și-au uitat nici fanii de pe internet și postează frecvent fotografii împreună.

Într-una dintre imagini, Selly stă în spatele iubitei lui, cu mâinile pe abdomenul ei. Mulți au crezut că vrea să facă un anunț și s-au grăbit să tragă concluziile, în comentarii. ”Am crezut că anunță sarcina”, ”E gravidă???”, ”Ne așteaptă un nepoțel”, ”Mini Selly?”, ”Vei fi tătic?”, ”Selly junior?” – au fost câteva dintre comentarii.

Cel mai probabil, cei doi nu își măresc familia, amândoi fiind foarte tineri. În plus, Smaranda a postat pe contul ei fotografii cu ea în costum de baie, în care se vede că are abdomenul plat și nu are burtică de gravidă.

Ce spune Selly despre copii

Vloggerul a vorbit, în urmă cu câteva luni, despre posibilitatea ca el și Smaranda să își ducă relația la următorul nivel. Chiar dacă i-ar plăcea să fie un tată tânăr, Selly a spus că și-ar dori să aibă copii când ar avea timp să se ocupe de ei. În această etapă a vieții, atât el cât și iubita lui sunt foarte ocupați.