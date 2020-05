Imaginea care i-a contrariat pe fani. Cum și-a pozat Cabral fiica cea mică, în curtea casei

În 2018, Andreea Ibacka anunțat, într-un mod special, că este însărcinată. Parte a acestei acțiuni au fost și cei trei câini ai familiei sale. Tot ei sunt acum și punctul central al unor reproșuri din partea publicului, primite de cuplu, după ultima imagine postată de rețelele de socializare.

Cabral este entuziasmat că cei trei câini ai săi, din rasa Cane Corso, au devenit parteneri de joacă ai fiicelui lui, Namiko, în vârstă de un an și jumătate. Un moment în care micuța se bucură de unul dintre patrupezi a fost surprins de Andreea Ibacka, soția vedetei PRO TV, și împărtășit cu fanii pe conturile sociale.

„Pentru Namiko, primul gând de dimineață și ultimul înainte de culcare este legat de «HAM». Ei par niște elefanți în magazinul de porțelanuri, când se joacă leapșa cu mingiuțele copilului, având 50 kg fiecare, versus 11, ale lui Nami. Și să vezi fețe atunci când acceptă să mestece pietre sau pământ, doar pentru că cea mică le oferă cu generozitate. Am anticipat momentul acesta din clipa în care am ales cane corso. O rasă foarte iubitoare cu copiii”, a povestit Andreea.

Cabral a fost căsătorit cu Luana Mitran între anii 2000 – 2006, timp în care au devenit părinții lui Inoke. Luana a declarat care au fost motivele divorțului de vedeta PRO TV. „Între noi doi era o diferenţă de vârstă de 10 ani. Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas gravidă şi ne-am căsătorit când eram însărcinată.

Aveam 36 de ani atunci. Ne-am iubit, dar la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nici legătură cu vârsta. S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită într-alta în care zbura. Eu, iubindu-l, l-am lăsat să plece”, a povestit fosta soție a lui Cabral.