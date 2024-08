Imagine sfâșietoare cu Sabrina Voinea. Gestul său a frânt inimile tuturor: “Pot să mă uit și eu la medalia ta?”

Sabrina Voinea așteaptă verdictul din partea TAS, pentru a ști dacă va primi medalie olimpică sau nu. Între timp, o parte din delegația română s-a întors de la Paris, iar gimnasta a admirat medaliile colegelor sale de la canotaj. Ce a făcut Sabrina, în momentul în care s-a întâlnit cu sportivele medaliate.

O parte din delegația României s-a întors ieri de la Paris. În timp ce unii sportivi au venit acasă cu medalii, Sabrina Voinea este dezamăgită de rezultatul obținut în finala de la sol și a făcut contestație. Sportiva și mama ei așteaptă verdictul de la TAS, iar tânăra gimnastă nu și-a pierdut speranța la o medalie olimpică.

În momentul în care s-a întâlnit cu fetele de la canotaj, Sabrina a admirat medalia Mariei Tivodariu și a întrebat-o: ”Pot să mă uit la medalia ta?”. A analizat-o și a întors-o pe toate părțile, după care i-a spus mamei sale: ”Ce frumoasă e medalia! Poate voi avea şi eu”.

TAS a început audierile în cazul sportivei și urmează să dea un verdict cel târziu duminică. Comisia ad-hoc de la Paris analizează toate probele în cazul sportivei și va da un răspuns până la încheierea Jocurilor Olimpice.

La rândul său, Mihai Covaliu, președintele COSR, a declarat că a discutat mai bine de o jumătate de oră cu directorul Federației Internaționale de Gimnastică și are mari speranțe că nota Sabrinei Voinea va fi modificată. Astfel, sportiva are șanse fie la o medalie de bronz, fie la una de argint.

”Am avut o întâlnire cu președintele FIG, circa 40 de minute am stat de vorbă, domnul Watanabe a spus că va face tot ce este posibil și regulamentele permit pentru ca nota sportivei noastre să fie cea corectă. Mai departe am ales și calea juridică, am informat TAS pentru situația creată. Astfel, nota va fi modificată și nu știm dacă va fi bronz, dacă va fi argint, dar suntem siguri că va fi o creștere a notei pe care sportiva noastră a obținut-o”, a declarat Covaliu.

Eu îmi doresc foarte mult să se rezolve această problemă, știu că nu am ieșit din covor. O să iau o pauză, merg în vacanță, sper să îmi revin. O să discut și cu mama și o să văd ce se poate rezolva. Eu nu vreau să mă las de gimnastică. Vreau să arăt că sunt din ce în ce mai bună. Asta vreau să îi explic și mamei și să continuăm munca. Tot supărate suntem, dar încercăm să facem tot ce putem și să rezolvăm cât mai repede și mai bine. Chiar îmi doresc această medalie, am muncit mult”, a declarat Sabrina Voinea, la revenirea în România.