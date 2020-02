Ilie Năstase, despre începuturile în tenis: ”Îl găsești în pielea goală, în ultimul rând!” Ce făcea la Cupa Davis

Despre Ilie Năstase s-a scris și s-a vorbit de-a lugul anilor. Este unul dintre cei mai mari jucători de tenis din toate timpurile, cu 58 de titluri la simplu, pe care le-a câștigat de-a lungul carierei. Printre acestea să numără și US Open, în 1972, respectiv Roland Garros, în 1973, de asemenea, câștigător de patru ori la Turneul Campionilor, în anii 1971, 1972, 1973 și 1975.

Invitat de Ovidiu Ioanițoaia, la „Prietenii lui Ovidiu”, transmisă în fiecare miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.RO, Ilie Năstase a povestit despre copilăria sa și despre începuturile sale în lumea sportului cu mingea. Puțină lume știe că Ilie a început cu fotbalul, ca mai apoi să treacă la tenis.

"Nu știu, dar am avut norocul că m-am născut pe Progresul. Perioada nu era cea mai bună. Eram în '46 și era foamete mare. Țin minte că aveam 4-5 ani și mama mă trimitea cu sticla de lapte la gard, la copiii care nu aveau."

Amintirile din copilăria sa sunt cele mai importante și sportivul a declarat că nu uită niciodată de unde a plecat și unde a ajuns, și cui datorează drumul și cariera pe care și-a făcut-o în toți acești ani.

”Pentru mine era o perioadă bună pentru că meciurile de Cupa Davis se jucau pe un teren mai mic, cu tribune de lemn. Eu plecam de-acasă, stăteam la 50 de metri de terenuri. La CCA. În 1957 am fost legitimat și am jucat cu Tătaru II, Dumnezeu să-l ierte! Am jucat la domnul Romică Catană. La care a fost și Puiu Iordănescu, dar el a venit când ne-am mutat în Ghencea. Eu am prins aici, în spatele depoului Ilie Pintilie.

Îmi plăcea Constantin, profesorul Gică Constantin. Eu eram un fel de coordonator de joc. Antrenorul meu de la tenis, domnul Chivaru, a fost mai deștept. Eu nu eram sigur ce voiam să fac. Romică mi-a zis: „Ilie, nu te duce la Chivaru că mâine îți aduc o ciocolată mică”. Și eu i-am zis: „Mie-mi plac alea mai mari”. Chivaru a fost isteț și a doua zi a venit cu o ciocolată mare. Și-așa m-a făcut să trec definitiv la tenis. Mi-a mai adus și-o rachetă nouă din Anglia. Și în vremea aia aveam mai multe lovituri la genunchi, de la fotbal. La tenis nu prea avea cine să mă lovească, doar dacă-mi dădeam eu cu racheta-n cap!”, povestește Ilie Năstase.