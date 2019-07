Ilie Năstase a anunțat că nunta cu Ioana Simion a fost anulată. ”Am făcut o greșeală!”

Despre marele fost tenismen Ilie Năstase se pot spune multe, mai puțin că este un om previzibil. Sportivul a anunțat că nunta cu Ioana Simion a fost anulată.

Ilie Năstase, 73 de ani, a devenit mire pentru a cincea oră în luna aprilie. Cea care a primit inelul este Ioana Simion, proaspătă bunică la 43 de ani. Aflat în cadrul emisiunii ”Xtra Night Show, alături de actuala sa soție acum, Năstase a afirmat că dorește ca Ioana să îi fie sufletul pereche, lista de mariaje încheindu-se cu ea.

„Nici nu mai am timp…” (pentru un alt mariaj – n.r.) Dacă eşti fericit şi a cincea oară, asta este cel mai important! (…) Măcar să fie ultima, chiar că pentru a şasea nu mai am timp. Aşa arată acum astăzi ultima iubire”, a spus Năstase.

După cununia civilă urma să aibă și loc nunta, pe 17 august, doar că evenimentul a fost anulat. Sportivul susține că marea zi este doar amânată, însă rămâne de văzut dacă vor mai ajunge la altar. Într-un interviu pentru emisiunea ”Teo Show”, tenismentul a declarat că nu are timpul necesar pentru a organiza nunta ca la carte și probabil va fi nevoit să amâne pregătirile pentru anul viitor.

„Nu merg deloc bine pregătirile de nuntă. Cred că am făcut o greșeală că am anunțat în 17 august, cred că o să o punem poate la anul. Ea vrea să fie mireasă că nu a fost până acum. Eu am fost de vreo 5 ori. Eu spun că asta e ultima nuntă, tot ce am avut înainte rămân amintiri frumoase, unele mai puțin frumoase, pentru mine ultima persoană cu care ești contează”, a declarat Năstase.