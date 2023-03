Ilie Dumitrescu, acuzat că „i-a furat” locul lui Alin Stoica în lotul pentru Campionatul Mondial de Fotbal. „Cânta la pian și picta tablouri în Mexic”

Alin Stoica lansează un atac șocant după 25 de ani. Fiul fostul mijlocaș al Stelei susține că a fost scos în ultima zi de pe lotul care a participat la Campionatul Mondial de Fotbal din anul 1998. În locul lui a fost chemat Ilie Dumitrescu, un jucător care se transferase în fotbalul boem din Mexic.

Alin Stoica a lansat în ultima perioadă mai multe atacuri la adresa mai multor jucători din „Generația de Aur”. După ce „i-a înțepat” pe Gheorghe Hagi și Gică Popescu, acum a ajuns la Ilie Dumitrescu și la antrenorul naționalei României, Anghel Iordănescu. Fiul lui Alin Stoica susține că selecționerul primei reprezentative era influențat de vedetele din vestiar, în momentul în care făcea lotul și echipa de start.

„Hagi și cu cei din gașca lui făceau cam tot ce doreau pe la echipa națională, iar acum s-au dus vremurile alea. Am simțit și eu pe propria piele pentru că i-am prins și eu pe acolo, deși eram pe atunci un puști de 18 ani. Dănuț Lupu v-a dezvăluit acum câteva săptămâni ceea ce i s-a întâmplat pe la echipa națională, dar hai să vă spun și eu alta, iar de această dată problema e strict legată de mine.

Ei bine, cum vă explicați că eu am fost pe lista jucătorilor convocați pentru Campionatul Mondial din Franța 98 până în ultima zi, iar în ultima zi am fost out de pe listă?”, a declarat Alin Stoica, la doar câteva ore după ce Gheorghe Hagi l-a criticat pe Edi Iordănescu, după ce selecționerul nu l-a avut în vedere pe fiul său pentru meciurile oficiale din luna martie.